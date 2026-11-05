Andy Nájar conquista el premio al Gol del Año con Nashville SC

Estados Unidos.

El fútbol hondureño vuelve a tener motivos para celebrar en el extranjero. El lateral catracho Andy Nájar fue distinguido con el premio al Gol del Año 2026 de Nashville SC, luego de que su espectacular anotación frente al Columbus Crew fuera elegida como la mejor de la temporada por la institución estadounidense. El reconocimiento fue anunciado durante la ceremonia de premios de fin de año del club, presentada por Renasant Bank y celebrada en una actividad privada en el GEODIS Park, donde jugadores y miembros de la institución se reunieron para reconocer a los protagonistas de una campaña histórica.

La anotación de Nájar llegó el pasado 22 de agosto, cuando Nashville SC recibió al Columbus Crew en un compromiso que terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta para los aficionados locales. El encuentro parecía complicarse para los locales, pero Nashville protagonizó una remontada espectacular en los últimos minutos. Después del empate conseguido por Reed Baker-Whiting al minuto 90+3, apareció el hondureño apenas dos minutos después para marcar el definitivo 3-2. Nájar recibió el balón por el costado derecho del área y sacó un potente remate de derecha que terminó en el fondo de la portería, desatando la celebración en el GEODIS Park. Una anotación que significó tres puntos y que ahora también le permite llevarse uno de los reconocimientos individuales más importantes de la institución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una temporada destacada para Andy Nájar El premio representa otro capítulo importante para el defensor hondureño, quien ha tenido protagonismo en el funcionamiento de Nashville SC durante la campaña 2026. En la temporada de la MLS, Nájar registra 28 apariciones, tres goles y seis asistencias, cifras que reflejan su aporte tanto en labores defensivas como en el desarrollo ofensivo del equipo.

Nashville SC firma una campaña histórica El éxito de Nájar también llega en una temporada inolvidable para Nashville SC, que conquistó por primera vez en su historia el Supporters’ Shield, distinción que reconoce al equipo con más puntos durante la temporada regular de la MLS. El conjunto estadounidense cerró una campaña sobresaliente con 74 puntos, producto de 22 victorias, además de registrar 69 goles anotados y 16 partidos sin recibir anotaciones. Una noche de reconocimientos Durante la ceremonia también fueron premiados otros futbolistas que tuvieron actuaciones destacadas a lo largo de la temporada. Hany Mukhtar recibió el reconocimiento al Jugador Más Valioso, Sam Surridge fue distinguido como Mejor Jugador Ofensivo, Maxwell Woledzi obtuvo el premio al Mejor Jugador Defensivo y Cristian Espinoza fue reconocido como Mejor Nuevo Jugador.