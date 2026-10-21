Tres hondureños con antecedentes penales figuran entre 12 deportados por el ICE

Texas, Estados Unidos. Tres hondureños figuran entre los 12 inmigrantes detenidos y deportados, según una publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que destacó los antecedentes penales de los extranjeros incluidos en el listado.

Los compatriotas fueron identificados como Víctor Manuel Zelaya García, José Daniel Burgos Laínez y Ludwig Criss Zelaya Romero. De acuerdo con la información divulgada por la agencia estadounidense, los tres cuentan con condenas por distintos delitos cometidos en ese país.

Según el reporte, Víctor Manuel Zelaya García fue condenado por un delito relacionado con armas de fuego y múltiples infracciones de tránsito. En tanto, José Daniel Burgos Laínez registra una condena por robo a mano armada con arma de fuego.