Tres hondureños con antecedentes penales figuran entre 12 deportados por el ICE

Texas, Estados Unidos. Tres hondureños figuran entre los 12 inmigrantes detenidos y deportados, según una publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que destacó los antecedentes penales de los extranjeros incluidos en el listado.
Los compatriotas fueron identificados como Víctor Manuel Zelaya García, José Daniel Burgos Laínez y Ludwig Criss Zelaya Romero. De acuerdo con la información divulgada por la agencia estadounidense, los tres cuentan con condenas por distintos delitos cometidos en ese país.
Según el reporte, Víctor Manuel Zelaya García fue condenado por un delito relacionado con armas de fuego y múltiples infracciones de tránsito. En tanto, José Daniel Burgos Laínez registra una condena por robo a mano armada con arma de fuego.
Por su parte, Ludwig Criss Zelaya Romero fue condenado por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y fabricar y distribuir esa droga, así como por portar y utilizar un arma de fuego en relación con una conspiración de narcóticos, según la información publicada por el ICE.
Los patriotas del ICE trabajan incansablemente para SACAR a los extranjeros ilegales de nuestras calles y de nuestro país.Entre los deportados ayer se encuentran pederastas, narcotraficantes y otras amenazas para la seguridad pública:- Víctor Manuel Zelaya García, un extranjero ilegal de Honduras, condenado por un delito relacionado con armas y múltiples infracciones de tráfico.- Jesús Moisés Rochín Huerta, un extranjero ilegal de México, condenado por posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de una mezcla que contiene cocaína.- Genaro Sánchez Acosta, un extranjero ilegal de México, condenado por allanamiento de morada y un delito sexual en tercer grado contra una persona indefensa o incapacitada.- José Daniel Burgos Laínez, un extranjero ilegal de Honduras, condenado por robo a mano armada (arma de fuego).- Francisco Antonio Valencia De La Luz, un extranjero ilegal de México, condenado por importación de fentanilo y metanfetamina.- Jesús Roel Villanueva Ramos, un extranjero ilegal de México, condenado por conspiración para distribuir una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de fentanilo.- Jaime Torres Vega, un extranjero ilegal de México, condenado por posesión o uso de una droga / narcótico.- Ludwig Criss Zelaya Romero, un extranjero ilegal de Honduras, condenado por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, fabricar y distribuir cocaína, así como portar y utilizar un arma de fuego en relación con una conspiración de narcóticos.- Víctor Manuel Franco Álvares, un extranjero ilegal de México, condenado por penetración sexual mediante la fuerza/coacción y acto lascivo contra un niño menor de 14 años.- Ernesto Cota Flores, un extranjero ilegal de México, condenado por contrabando de extranjeros.- Feliciano Luna Rosas, un extranjero ilegal de México, condenado por conducir bajo estado de embriaguez (DUI) e intento de allanamiento de morada con fines de robo.- José Rubio Ávila, un extranjero ilegal de México, condenado por conducir bajo estado de embriaguez (DUI) y posesión de anfetamina.— ICE en Español (@ICEespanol) October 21, 2026
Los tres hondureños forman parte de un grupo de 12 personas hispanas que la agencia migratoria presentó como extranjeros con antecedentes penales y que, según su publicación, fueron deportados el día anterior.
El listado incluye a nueve ciudadanos mexicanos señalados por condenas relacionadas con narcotráfico, delitos sexuales, allanamiento de morada, contrabando de personas, posesión de drogas y conducción bajo los efectos del alcohol.
Entre los casos mencionados por el ICE figuran condenas por delitos relacionados con cocaína, fentanilo y metanfetamina, además de delitos sexuales contra menores y personas vulnerables.
En su mensaje, la agencia estadounidense defendió sus operativos contra personas que considera una amenaza para la seguridad pública y afirmó que sus agentes continúan trabajando para retirar del país a extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular.