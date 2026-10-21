  1. Inicio
  2. · Mundo

Tres hondureños con antecedentes penales figuran entre 12 deportados por el ICE

Los tres hondureños capturados cuentan con condenas relacionados con armas y narcotráfico

Tres hondureños con antecedentes penales figuran entre 12 deportados por el ICE

Los compatriotas fueron identificados como Víctor Manuel Zelaya García, José Daniel Burgos Laínez y Ludwig Criss Zelaya Romero.

 Fotos: archivo

Texas, Estados Unidos. Tres hondureños figuran entre los 12 inmigrantes detenidos y deportados, según una publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que destacó los antecedentes penales de los extranjeros incluidos en el listado.

Los compatriotas fueron identificados como Víctor Manuel Zelaya García, José Daniel Burgos Laínez y Ludwig Criss Zelaya Romero. De acuerdo con la información divulgada por la agencia estadounidense, los tres cuentan con condenas por distintos delitos cometidos en ese país.

Según el reporte, Víctor Manuel Zelaya García fue condenado por un delito relacionado con armas de fuego y múltiples infracciones de tránsito. En tanto, José Daniel Burgos Laínez registra una condena por robo a mano armada con arma de fuego.

ICE captura a hondureño frente a su nieto con autismo

Por su parte, Ludwig Criss Zelaya Romero fue condenado por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y fabricar y distribuir esa droga, así como por portar y utilizar un arma de fuego en relación con una conspiración de narcóticos, según la información publicada por el ICE.

Los tres hondureños forman parte de un grupo de 12 personas hispanas que la agencia migratoria presentó como extranjeros con antecedentes penales y que, según su publicación, fueron deportados el día anterior.

Indignación por el caso de Patricia, madre hondureña arrestada por ICE en Texas

El listado incluye a nueve ciudadanos mexicanos señalados por condenas relacionadas con narcotráfico, delitos sexuales, allanamiento de morada, contrabando de personas, posesión de drogas y conducción bajo los efectos del alcohol.

Entre los casos mencionados por el ICE figuran condenas por delitos relacionados con cocaína, fentanilo y metanfetamina, además de delitos sexuales contra menores y personas vulnerables.

Hondureño atacó a martillazos a agentes de ICE y enfrentará cargos federales

En su mensaje, la agencia estadounidense defendió sus operativos contra personas que considera una amenaza para la seguridad pública y afirmó que sus agentes continúan trabajando para retirar del país a extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias