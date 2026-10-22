¿El fin de su libertad? Emma Coronel impacta con revelación

Entre los argumentos estaban el cumplimiento de sus obligaciones judiciales, su comportamiento durante la supervisión y las dificultades que las restricciones representaban para desarrollar su carrera profesional. La abogada Mariel Colón también señaló que los permisos judiciales para viajar y atender compromisos laborales podían complicar la participación de su clienta en distintas oportunidades de trabajo.