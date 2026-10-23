DUX y USAP elevan la formación ejecutiva en Honduras con nuevas Maestrías Internacionales

San Pedro Sula, Honduras.

DUX School of Business & Government, la Escuela de Negocios de la Universidad de San Pedro Sula (USAP), presentó dos nuevas Maestrías Internacionales, fortaleciendo la oferta de posgrados de la universidad con programas orientados al liderazgo, la gestión y la dirección estratégica desde una perspectiva global. La nueva oferta está integrada por la Maestría en Liderazgo y Gestión Global (MLGG) y la Maestría en Dirección Estratégica de Proyectos (MDEP), dos programas diseñados para responder a las nuevas dinámicas del entorno empresarial y preparar profesionales capaces de liderar, tomar decisiones y gestionar proyectos en contextos cada vez más complejos y globales.

La Maestría en Liderazgo y Gestión Global incorpora contenidos desarrollados en colaboración con Thunderbird School of Global Management de Arizona State University, fortaleciendo la preparación de profesionales para liderar equipos, organizaciones y procesos de transformación desde una perspectiva global. Por su parte, la Maestría en Dirección Estratégica de Proyectos integra contenidos desarrollados en colaboración con el College of Integrative Sciences and Arts (CISA) de Arizona State University, aportando herramientas para la dirección y gestión estratégica de proyectos frente a los retos actuales de las organizaciones.

“Con estas nuevas maestrías buscamos ampliar las oportunidades para que los profesionales hondureños puedan acceder, desde nuestro país, a una formación con perspectiva internacional y conectada con las competencias que hoy demanda el mundo empresarial”, expresó Beatriz Brito, Decana de Posgrado y Educación Continua Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Dr. Senén Villanueva, rector de la Universidad de San Pedro Sula, destacó que esta nueva oferta forma parte de la evolución académica que impulsa la institución: “En USAP continuamos fortaleciendo nuestra propuesta académica y generando nuevas oportunidades para que nuestros estudiantes y profesionales accedan a experiencias de aprendizaje conectadas con una visión global”.

Como parte del evento de lanzamiento, los asistentes participaron en diversas conferencias y espacios de intercambio, en los que se abordaron temas relacionados con liderazgo, gestión y los desafíos que enfrentan actualmente los profesionales y las organizaciones. Con este lanzamiento, DUX y USAP continúan fortaleciendo su oferta de posgrados y acercando a los profesionales hondureños a oportunidades de formación con perspectiva global, alineadas con las necesidades actuales del entorno empresarial.

Acerca de la Universidad de San Pedro Sula®

Fundada el 15 de noviembre de 1977, USAP® es la primera universidad privada de Honduras. Desde sus inicios fue creada para ampliar el acceso y elevar la calidad de la educación superior. Como institución pionera en innovación tecnológica, la universidad cuenta con una extensa trayectoria utilizando Google Workspace for Education desde 2013. Este compromiso con la vanguardia digital se fortaleció en 2020 al invertir en las herramientas avanzadas del licenciamiento Education Plus, y marca un nuevo hito estratégico en 2024 con la incorporación de Google AI Pro for Education. Actualmente ofrece más de 30 programas de pregrado, postgrado y técnicos, además de certificaciones orientadas al desarrollo profesional.

Sobre Arizona State University® (ASU)

Arizona State University desarrolla un modelo universitario orientado al impacto social y la inclusión, con investigación aplicada que busca contribuir al bien público y al desarrollo económico y cultural de sus comunidades.

Sobre College of Integrative Sciences and Arts (Cisa) de Arizona State University® (ASU)

El College of Integrative Sciences and Arts (CISA) es una facultad de Arizona State University® enfocada en la formación integrativa y aplicada, conectando distintas disciplinas con las necesidades del mundo profesional.

Sobre Thunderbird School of Global Management at Arizona State University® (ASU)