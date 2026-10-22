Torneo Nacional de Golf reúne en Roatán a jugadores de todo el país

Roatán, Honduras.

Por la calidad de su campo y la hospitalidad de su comunidad, Roatán fue escenario de la segunda edición del Torneo Nacional de Golf de la Asociación Hondureña de Golf (AHG), que se realizó del 15 al 17 de octubre y reunió a más de 50 jugadores de todo el país. El evento se llevó a cabo en el Black Pearl Golf Club, en esta isla del Caribe hondureño, donde los golfistas demostraron su precisión, estrategia y pasión por este deporte. Los participantes procedían de diferentes partes del país, incluidos clubes de Tegucigalpa, Comayagua, La Lima, La Ceiba y Roatán. Compitieron en las categorías Caballeros A, B y C; Séniors A y B; y Súper Séniors A y B.

Gustavo Suazo, presidente de la Junta Directiva de la AHG, destacó el importante respaldo de patrocinadores como Banco LAFISE para la realización del evento deportivo. Suazo indicó que el torneo refleja un crecimiento sostenido en la base de jugadores afiliados y en la participación general. Agregó que este crecimiento está vinculado directamente con la capacidad de generar recursos para equipar a los representantes de Honduras en competencias internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El presidente de la AHG señaló que la asociación cuenta con alrededor de 240 afiliados. Asimismo, informó que los fondos recaudados se destinan a la adquisición de uniformes y otros recursos para los jugadores que compiten a nivel centroamericano y mundial.

Por su parte, Mateo Suárez, secretario de la Junta Directiva de la AHG, expresó su satisfacción por la realización de esta segunda edición del torneo. Suárez, quien fue uno de los máximos ganadores de la competencia, resaltó la importancia del apoyo recibido por parte del personal y de los colaboradores externos para organizar el evento. También agradeció a Amanda Page, de Verandas, y al personal de campo de Pristine Bay por su contribución.

“En LAFISE creemos en deportes sin fronteras, es por eso que nuestro respaldo al Campeonato Nacional de Golf reafirma el compromiso de acompañar iniciativas que promueven la excelencia deportiva y posicionan a Honduras como un punto de encuentro para el deporte”, expresó Tania Lozano, gerente de Mercadeo y Publicidad de LAFISE.

Los representantes de Verdi Brothers, de Comayagua, quienes cuentan con 12 jugadores, destacaron la calidad de las instalaciones, el campo y el entorno del evento. Otros participantes señalaron que la disciplina fue fundamental para competir y obtener buenos resultados. La tercera edición del torneo llevará el nombre de Mr. Jerry Hynds (Q. D. D. G.), padre de Jay Hynds, uno de los jugadores de Roatán.

Ganadores

Categoría A

Medal: Mateo Suárez

1er lugar Neto: Manuel Soto

2do lugar Neto: Benjamín Abdu Categoría B

Medal: Gustavo Emilio Suazo

1er lugar Neto: Edward Sanchez

2do lugar Neto: Davy Borden Categoría C

Medal: José María Castillo

1er lugar Neto: Nadim Larach

2do lugar Neto: Nour Larach Séniors A

Medal: Daniel Batres

1er lugar Neto: Luis Guido

2do lugar Neto: Roger Serrano