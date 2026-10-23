GAC Honduras: garantía, repuestos y servicio postventa con Grupo Yude Canahuati

San Pedro Sula, Honduras.

Adquirir un vehículo representa una decisión que va más allá del diseño, la tecnología o el precio. Para quienes buscan un automóvil para la familia o una herramienta de trabajo, también es importante conocer quién responderá por su mantenimiento, qué cobertura ofrece la garantía y dónde encontrar asistencia técnica cuando sea necesario. En ese contexto, el servicio postventa se convierte en un factor relevante al momento de elegir un vehículo. En Honduras, GAC opera de la mano de Yude Motors y Grupo Yude Canahuati, una organización con 87 años de trayectoria en el sector automotriz nacional, que incorpora a su portafolio una marca con modelos de gasolina, híbridos e híbridos enchufables, además de una pick-up diésel.

La propuesta combina la oferta de vehículos de GAC con una estructura de atención que contempla garantías, repuestos, mantenimiento preventivo y correctivo, y personal técnico capacitado. El objetivo es acompañar al cliente después de la compra y facilitar el cuidado de su vehículo durante su vida útil.

Garantía clara

Uno de los aspectos que los compradores suelen considerar antes de adquirir un vehículo es la cobertura de garantía. En el caso de GAC Honduras, las condiciones varían según el tipo de modelo.

De acuerdo con Walter Mata, gerente de Servicio de Grupo Yude Canahuati, las camionetas de la marca cuentan con una garantía de cinco años o 150,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Por otra parte, para la pick-up Smilodon Pro, la cobertura es de tres años o 100,000 kilómetros, también bajo la condición de lo que ocurra primero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estas condiciones permiten al comprador conocer el período de respaldo establecido para su vehículo y planificar mejor sus necesidades de mantenimiento. Como en cualquier compra automotriz, es importante revisar los términos específicos de la garantía, sus alcances y las condiciones aplicables. Mata explica que la atención postventa comprende tanto los mantenimientos programados como las reparaciones que puedan surgir durante el uso del vehículo. “Los talleres de servicio son precisamente para hacer lo que es mantenimiento preventivo, y en dado caso que el vehículo requiera una reparación correctiva, igual contamos con la capacidad técnica y de repuestos para hacer ambas cosas”, señala el gerente.

Repuestos disponibles

La disponibilidad de repuestos es otro elemento que incide directamente en la experiencia postventa. Contar con las piezas necesarias puede contribuir a reducir los tiempos de espera y facilitar la continuidad de las labores de mantenimiento o reparación. Grupo Yude Canahuati informa que dispone de un amplio stock de repuestos para carrocería y mecánica, incluidas piezas relacionadas con sistemas de suspensión, dirección y frenos. Según lo explicado por Mata. En este sentido, Grupo Yude Canahuati cuenta con un amplio stock de repuestos para facilitar la disponibilidad de piezas en el mercado hondureño. Además, dispone del respaldo de un corredor logístico en Panamá, que permite gestionar el abastecimiento de aquellos componentes que no se encuentren disponibles localmente y reducir los tiempos de espera para su recepción.

Atención técnica

El servicio postventa también depende de la preparación del personal responsable de revisar, diagnosticar y reparar los vehículos. En el caso de GAC, Grupo Yude Canahuati señala que sus técnicos reciben formación mediante las plataformas de capacitación de la marca y entrenamientos presenciales en Panamá. La operación del taller contempla una línea de Mecánica Express para servicios de menor complejidad, como los mantenimientos de bajo kilometraje. Los casos que requieren diagnósticos más detallados o intervenciones especializadas se atienden en las áreas correspondientes.

La programación de los servicios comienza con una cita, que permite organizar la atención y coordinar los recursos necesarios. En los casos de garantía que requieren atención prioritaria, el taller aplica un tratamiento preferente, según lo indicado por el gerente.

La cobertura de atención de Grupo Yude Canahuati para GAC se extiende a San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, ciudades donde la organización cuenta con operaciones de venta, repuestos y servicio. En San Pedro Sula, la sala de ventas de GAC está ubicada en el sector de la colonia Trejo, sobre la avenida Circunvalación, en el Yude Business Center.

Respaldo empresarial

La incorporación de GAC al portafolio de Grupo Yude Canahuati vincula la experiencia de una empresa con trayectoria en el mercado hondureño con la oferta de un fabricante automotriz de alcance internacional. La marca dispone de cinco modelos que responden a diferentes necesidades de movilidad:

- La SUV híbrida enchufable GAC S7;

- La SUV GS4 Max versión gasolina e hibrida;

- La versión GS8 está disponible en hibrida;

- La SUV de gasolina Emzoom, con motor 1.5 Turbo;

- Y la pick-up Smilodon Pro, con motor diésel 2.8 litros turbo y capacidad de carga de hasta una tonelada.