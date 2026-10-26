La Chico y Cenosa anuncian el Foro de Infraestructura 2026 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), en alianza estratégica con Cementos del Norte S.A. (Cenosa) y su marca insignia Bijao, realizó lanzamiento oficial del Foro de Infraestructura 2026, el evento más relevante para la industria de la construcción en el país. Este año, el foro abordará el tema central: "Proyectos que transformarán a Honduras: Prioridades para el desarrollo del Valle de Sula", un espacio diseñado para el diálogo estratégico, el análisis técnico y la presentación de soluciones clave orientadas a impulsar la competitividad, la resiliencia y el crecimiento sostenible de la región del Valle de Sula.

IV Edición

El evento es de entrada totalmente gratuita (con cupos limitados) y se llevará a cabo el jueves 05 de noviembre de 2026 en el Salón Napoleón VI del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en la ciudad de San Pedro Sula. La realización de esta edición beneficiará al sector y al país al priorizar las obras de infraestructura de mayor impacto para el Valle de Sula, promover el trabajo conjunto entre el sector público y privado, fortalecer la planificación técnica regional y dinamizar la economía nacional a través de la atracción de inversiones estratégicas.

"La infraestructura estratégica representa el motor fundamental para el desarrollo sostenible e integral de Honduras. El Valle de Sula es el corazón económico del país, por lo que identificar, priorizar y gestionar proyectos de alto impacto no solo transformará la región, sino que elevará la competitividad de toda la nación mediante alianzas sólidas y visión de futuro", destacó Cesar García, presidente del Capítulo Noroccidental de la Chico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Cementos del Norte S.A. y su marca Bijao reafirman su compromiso como aliados estratégicos del desarrollo nacional. Su respaldo continuo a este foro responde al firme propósito de impulsar iniciativas que promuevan la innovación, la calidad y la ejecución de obras transformadoras para el beneficio de los hondureños.

José Leónidas Zelaya, gerente de Proyectos Estratégicos de Cenosa manifestó, "En Cementos del Norte mantenemos el compromiso con el progreso de Honduras. Apoyar espacios de alto nivel como el Foro de Infraestructura 2026 nos permite unir esfuerzos para consolidar proyectos que generen desarrollo, empleo y bienestar para la población y el sector constructivo del país”.