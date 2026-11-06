Los subsidios, ¿impulso social o freno al desarrollo?

En Honduras, los subsidios han sido durante décadas una herramienta utilizada por los gobiernos para aliviar la presión económica sobre los hogares más vulnerables. En el presupuesto nacional de 2026, el Estado destinó alrededor de 6,817 millones de lempiras en subsidios a combustibles y energía eléctrica, lo que representa más del 1.5 % del gasto total. La intención es clara: proteger el poder adquisitivo de las familias frente a una inflación que se mantiene en torno al 5.2 % y mitigar el impacto del encarecimiento de alimentos y transporte. Sin embargo, este alivio inmediato abre un debate profundo sobre su verdadera eficacia y nos preguntamos: ¿son los subsidios un impulso social necesario o un freno al desarrollo económico y fiscal del país?

El contexto económico hondureño es complejo. El presupuesto nacional de 2026 asciende a 444,335 millones de lempiras, con un déficit fiscal cercano al 1 %. La inversión pública proyectada es de 48,229 millones, equivalente al 4.4 % del PIB, con prioridades en educación, salud e infraestructura. A pesar de estos esfuerzos, la pobreza afecta al 61.1 % de los hogares y el desempleo se sitúa en 7.1 %. En este escenario, los subsidios cumplen un papel de alivio inmediato, pero también reducen los recursos disponibles para inversión productiva, innovación y generación de empleo. Los subsidios a la energía eléctrica, por ejemplo, permiten que miles de familias mantengan acceso a un servicio básico, pero al mismo tiempo generan una carga fiscal que limita la capacidad del Estado para invertir en proyectos de largo plazo. Es decir, mientras los subsidios ofrecen un alivio social inmediato, también pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo sostenible.

El equilibrio fiscal es fundamental para cualquier país que aspire a crecer de manera sostenida. Cuando los subsidios se convierten en una parte estructural del presupuesto, el Estado corre el riesgo de destinar más recursos a mantener el consumo que a fomentar la producción. El economista Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ha señalado que los subsidios mal focalizados suelen ser regresivos, beneficiando más a quienes consumen más energía o combustible. En otras palabras, los sectores de mayores ingresos terminan recibiendo una proporción mayor del beneficio, mientras los más pobres continúan enfrentando dificultades estructurales. En Honduras, este dilema se refleja en la tensión entre la necesidad de proteger a los hogares vulnerables y la urgencia de mantener disciplina fiscal. El déficit, aunque moderado, puede ampliarse si los subsidios se incrementan sin una estrategia clara de focalización.

Los subsidios cumplen una función social innegable, permiten que las familias más pobres enfrenten la inflación sin perder acceso a bienes básicos. En un país donde más del 60 % de los hogares vive en condiciones de pobreza, eliminar los subsidios de manera abrupta sería un golpe devastador. Sin embargo, mantenerlos de manera generalizada y permanente puede convertirse en un freno al desarrollo. Los recursos destinados a subsidios podrían invertirse en infraestructura, educación o salud, sectores que generan beneficios más duraderos. El dilema, entonces, no es si los subsidios son buenos o malos, sino cómo se administran y focalizan. La clave está en diseñar políticas que permitan que los subsidios cumplan su función de protección social sin comprometer el crecimiento económico.

La reflexión para los tomadores de decisión en Honduras es clara: en primer lugar, los subsidios deben ser vistos como un instrumento transitorio y focalizado, no como una política permanente. La transparencia en su aplicación es esencial para evitar que se conviertan en mecanismos de clientelismo político. Además, es necesario evaluar periódicamente su impacto real en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Solo así se podrá garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y equitativa. El país necesita avanzar hacia un modelo en el que los subsidios sean complementados por políticas de empleo, inversión en infraestructura y programas de desarrollo comunitario. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar una dependencia que limita las posibilidades de crecimiento.

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La Biblia nos recuerda la importancia de la prudencia en la administración de los recursos. En el libro de Lucas 16:10 nos dice: “El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto”. Este pasaje ilumina la necesidad de que los gobernantes actúen con responsabilidad, entendiendo que la forma en que se manejan los subsidios refleja la capacidad del Estado para ser justo y equitativo en asuntos mayores.

En definitiva, el país enfrenta una encrucijada: continuar con subsidios generalizados que alivian el presente, pero hipotecan el futuro, o avanzar hacia un modelo de focalización y disciplina fiscal que permita construir un desarrollo sostenible.

Recuerda: “Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela” (Salmos 34:14).

Salud y éxitos en la vida.