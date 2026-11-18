Guayaquil, Ecuador. Dos personas, padre e hijo, que habían sido reportadas como desaparecidas en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, después de que el pasado viernes cayeran a un canal de agua en medio de las fuertes lluvias derivadas de El Niño, fueron encontradas sin vida, informó este miércoles el Gobierno. "Tras varios días de intensa búsqueda, con profunda tristeza confirmamos que Remigio Ecuador Valero Ayala y Mauricio Remigio Valero Rosalino fueron encontrados sin vida, luego de desaparecer durante las fuertes lluvias registradas en Florida Norte, Guayaquil", escribió en X Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Se trata de un padre y un hijo que cayeron accidentalmente a una zanja cuando caminaban por el sector, inundado por la lluvia que soportó Guayaquil (suroeste) la tarde del viernes.

Inicialmente, las autoridades tenían información de que se trataba de un padre y un menor de edad, pero los familiares de los desaparecidos confirmaron que eran dos personas adultas. Desde el inicio, los bomberos realizaron una intensa búsqueda por todo el canal y también ingresaron en las alcantarillas de la zona, pero no pudieron encontrarlos hasta que una alerta ciudadana los llevó, cerca de la medianoche del martes, a una zanja ubicada en el norte de la ciudad donde estaban los cuerpos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La intensa lluvia del viernes dejó otros dos muertos, un taxista que tuvo un infarto dentro de su vehículo en medio de la inundación y un adolescente que también cayó a una zanja en el suroeste de la ciudad.