Ciudad de Guatemala. Una fiscal guatemalteca que investigaba delitos electorales resultó herida de bala en una pierna este martes tras ser tiroteada en la capital. El Ministerio Público (Fiscalía) informó que la fiscal fue tiroteada en el Anillo Periférico, una concurrida vía rápida del oeste de Ciudad de Guatemala, cuando se trasladaba en su vehículo al trabajo. En un comunicado, el Ministerio Público expresó su "más enérgico repudio y profunda preocupación por el atentado" cometido en contra de una de sus fiscales, cuando hombres que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon.

"Este hecho es grave y constituye una agresión no solo contra una operadora de justicia que garantiza la persecución penal en materia de delitos electorales, sino en contra de todo el sector de la justicia", alertó la Fiscalía. La institución agregó que su respuesta será proporcional a la gravedad de lo ocurrido para esclarecer los hechos e identificar a los culpables: "Frente a este intento de amedrentar a quienes ejercen la persecución penal, la institución es clara: el Ministerio Público no se dejará intimidar". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ente investigador aseguró que "ningún acto de violencia detendrá ni afectará la labor de investigación y persecución penal", por lo que, en coordinación con la Policía Nacional Civil, se revisarán los protocolos de protección del personal en todo el país.

El Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León también condenó "enérgicamente" el ataque y sostuvo que atenta contra "el derecho de los guatemaltecos a elegir libremente ya que su voluntad expresada en las urnas sea respetada". En un comunicado, el Ejecutivo guatemalteco informó que el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, lidera el apoyo al Ministerio Público por instrucción presidencial para facilitar todas las capacidades de investigación y seguridad llevadas a cabo con el fin de ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del atentado. Este ataque se produce cuando hace exactamente un mes murió asesinado en Guatemala el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, mientras jugaba al fútbol en un complejo deportivo de la capital.