Washington, Estados Unidos. El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, este martes afirmó que la Administración aún no ha determinado la causa que provocó la falla de telecomunicaciones que derivó el pasado viernes en la suspensión del tráfico aéreo en todo el país y económico que tenía relación con el uso de Inteligencia Artificial (IA). En declaraciones a los medios desde el Congreso, Duffy defendió la suspensión por precaución, insistió en que no recibió información de la inteligencia estadounidense sobre ningún ciberataque y afirmó que los riesgos en la seguridad aumentarán si no se moderniza la red aérea. "No vamos a pedir perdón por cerrar el espacio aéreo", declaró Duffy, quien defendió la decisión que se tomó y reivindicó que el sistema "necesita inversiones" que se producirán en el mismo país, con producción nacional de los dispositivos, sensores y otros aspectos que sean necesarios.

El responsable volvió a pedir que el poder legislativo apruebe la financiación necesaria para renovar la tecnología del sistema aéreo de Estados Unidos y afirmó, entre otros asuntos, que los radares no se modernizaron durante los últimos 30 años. Además, recordó que la red utilizada en la actualidad "fue construida a mediados de los años 90", lo que requerirá una "inversión histórica" ​​​​en infraestructura, para lo que ha pedido el apoyo tanto de republicanos como demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En este sentido, el secretario dijo que iba a trabajar con el poder legislativo, sin decirles "lo que tienen que hacer", pero orientado a que las renovaciones se inicien lo antes posible y no "en un año" porque, a su parecer, "el momento es ahora".