Estados Unidos. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) confirmó una incidencia, después de que trascendiera este martes una caída de su red interna de comunicaciones, pero garantizó su plena operatividad, afirmó un portavoz a EFE. La NSA "experimentó una degradación temporal durante tareas de mantenimiento rutinario programadas. Si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión permanecen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa intacta", indicó en su respuesta escrita sin aportar detalles.

Previamente, la cadena CNN había informado de una caída de la red interna de comunicaciones 'NSA Net' que permite a los empleados intercambiar información altamente clasificada. "La infraestructura de la NSA está diseñada con múltiples niveles de redundancia para mantener las operaciones durante el mantenimiento planificado o ante eventos imprevistos", aseguró la agencia ante estas informaciones.