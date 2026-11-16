Washington, Estados Unidos. La aerolínea estadounidense United Airlines informó que logró solucionar una falla tecnológica que afectó las operaciones de algunos vuelos con salida programada en diferentes puntos de Estados Unidos.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la compañía explicó que el inconveniente estuvo relacionado con sus sistemas tecnológicos y confirmó que el servicio fue restablecido.

"Hoy temprano experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida. El problema ha sido resuelto", comunicó la aerolínea.