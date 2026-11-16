Washington, Estados Unidos. La aerolínea estadounidense United Airlines informó que logró solucionar una falla tecnológica que afectó las operaciones de algunos vuelos con salida programada en diferentes puntos de Estados Unidos.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la compañía explicó que el inconveniente estuvo relacionado con sus sistemas tecnológicos y confirmó que el servicio fue restablecido.
"Hoy temprano experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida. El problema ha sido resuelto", comunicó la aerolínea.
Antes de anunciar la solución, United Airlines había reconocido que enfrentaba una interrupción generalizada de sus sistemas y ofreció disculpas a los pasajeros por los inconvenientes ocasionados. También aseguró que sus equipos trabajaban para recuperar las operaciones lo antes posible.
Earlier today we experienced a technology-related issue that impacted some departing flights. The issue has been resolved.Please check the latest status of your flight at https://t.co/BqzX0dcUna or the United app.— United Airlines (@united) November 16, 2026
La interrupción se produjo apenas tres días después de otro incidente que afectó el transporte aéreo estadounidense. El viernes 13 de noviembre, una falla en la red de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligó a suspender las salidas de vuelos en todo el país durante más de cuatro horas.
La FAA atribuyó aquel problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares, que inicialmente afectó a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo. Según los datos de la agencia, el incidente estuvo relacionado con la cancelación de aproximadamente 12,462 vuelos, aunque no todos fueron consecuencia directa de la suspensión nacional.
Aunque ambos episodios ocurrieron con pocos días de diferencia, corresponden a incidentes distintos: el primero estuvo relacionado con los sistemas de la FAA, mientras que el de este lunes fue atribuido por United Airlines a un problema tecnológico de la propia compañía.