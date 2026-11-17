Los Ángeles, Estados Unidos. Al menos 81 personas fueron detenidas frente a la costa del sur de California, después de que la Guardia Costera y autoridades federales interceptaran cuatro embarcaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes en un operativo el 7 y 8 de noviembre, informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés). Las operaciones de control comenzaron a mediodía del sábado 7 de noviembre, cuando tripulaciones de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP interceptaron simultáneamente dos embarcaciones frente a la costa de la isla Catalina, ubicada en la costa de Los Ángeles.

La primera embarcación interceptada, descrita como una lancha con cabina y dos motores, transportaba a 18 migrantes. Simultáneamente, las autoridades cortaron el paso a una segunda embarcación con 23 personas a bordo. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de CBP. Asimismo, el sábado 7 de noviembre, el guardacostas John Witherspoon (WPC 1158) interceptó una tercera embarcación en aguas del sur de California y detuvo a las 22 personas que viajaban en ella. La tarde del 8 de noviembre, una aeronave de patrulla marítima avistó una embarcación blanca con cabina, de entre 24 y 26 pies de eslora, que navegaba hacia el norte desde aguas internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El guardacostas Witherspoon y una embarcación de CBP siguieron la nave hasta que una tripulación de la Guardia Costera la interceptó a unos 35 kilómetros (22 millas) de la costa de Encinitas, California.