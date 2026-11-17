Manila. El presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia a las quejas expresadas por miembros de su gabinete sobre la falta de compromiso de Pekín para normalizar sus exportaciones de las estratégicas tierras raras y dijo que podrán cubrir sus necesidades de estas materias primas sin recurrir a China en los próximos 10 meses.

“Nos vamos a poner a su altura en diez meses. Todo lo que necesitamos (en tierras raras) lo vamos a tener en diez meses. Estamos produciendo grandes números en lo que respecta a tierras raras”, indicó el mandatario desde Manila durante la foto de familia previa al encuentro con los otros líderes del Quad, que agrupa a los aliados de Washington: India (Narendra Modi), Australia (Anthony Albanese) y Japón (Sanae Takaichi).

Trump también aprovechó para recordar que tanto Estados Unidos como Australia o India están acelerando su producción de tierras raras, que lidera a nivel mundial China.

Estas materias primas son esenciales en los sectores tecnológico y de defensa estadounidenses, que dependen en gran medida de las exportaciones chinas.