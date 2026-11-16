Texas, Estados Unidos. Un ciudadano hondureño figura entre los 10 extranjeros deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de cumplir condenas por diferentes delitos en ese país.
El compatriota fue identificado como José Carlos Cartagena Ortega, quien recibió una sentencia por tres cargos relacionados con actos indecentes contra un menor, según informó la agencia migratoria estadounidense.
ICE dio a conocer su expulsión mediante una publicación en su cuenta oficial de X, en la que detalló los nombres, nacionalidades y antecedentes penales de las personas deportadas.
“Durante el fin de semana, el personal de ICE continuó cumpliendo con el mandato del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a extranjeros en situación irregular. Se procedió a la expulsión de pederastas, narcotraficantes y otros delincuentes peligrosos”, indicó la institución.
Jose Carlos Cartagena Ortega, an illegal alien from Honduras, convicted of three offenses of indecent liberties with child. https://t.co/GcoUGQD9Ty— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 16, 2026
Cartagena Ortega fue el único hondureño incluido en el grupo de 10 personas expulsadas. La publicación no detalló la fecha de su llegada a Honduras ni el lugar al que fue trasladado.
Otros extranjeros deportados
La lista divulgada por ICE también incluye a ciudadanos de México, Colombia y Guatemala, quienes fueron condenados por distintos delitos en territorio estadounidense.
Entre ellos figura Pablo Alberto Martínez Serrano, de México, sentenciado por recibir y distribuir material de abuso sexual infantil, así como Felipe Pablo Menchú Yax, de Guatemala, condenado por dos cargos de agresión sexual agravada.
Otros deportados enfrentaron condenas relacionadas con el tráfico de cocaína y metanfetamina, conspiración para distribuir sustancias controladas y delitos cometidos a bordo de embarcaciones.
También aparece José Hernando Rodríguez Eraso, de Colombia, quien recibió una condena por asesinato en el contexto de una conspiración para el narcotráfico y por utilizar un arma de fuego que provocó una muerte.
La información difundida por ICE no especifica las circunstancias individuales de las deportaciones ni si los extranjeros tenían procesos migratorios pendientes antes de su expulsión.