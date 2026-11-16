Texas, Estados Unidos. Un ciudadano hondureño figura entre los 10 extranjeros deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de cumplir condenas por diferentes delitos en ese país.

El compatriota fue identificado como José Carlos Cartagena Ortega, quien recibió una sentencia por tres cargos relacionados con actos indecentes contra un menor, según informó la agencia migratoria estadounidense.

ICE dio a conocer su expulsión mediante una publicación en su cuenta oficial de X, en la que detalló los nombres, nacionalidades y antecedentes penales de las personas deportadas.