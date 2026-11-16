Costa Rica. El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y el Colegio de Periodistas de Costa Rica condenaron el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez, ocurrido este lunes, y exigieron una investigación exhaustiva y pronta del crimen. El IPLEX exigió en un comunicado de prensa una investigación "pronta, independiente, rigurosa y exhaustiva, que permita determinar quiénes participaron, quiénes ordenaron y financiaron el homicidio y cuáles fueron sus verdaderas motivaciones". "El asesinato de un periodista trasciende a la víctima. Es un ataque contra la libertad de prensa y contra el derecho de toda la ciudadanía a recibir información. La violencia puede convertirse en un mecanismo para intimidar a quienes investigan, cuestionan y denuncian asuntos de interés público", indica el pronunciamiento.

También destacó que "la investigación debe establecer, entre otras hipótesis, si existe alguna relación entre el asesinato y la actividad periodística de Rodríguez, sus publicaciones, sus denuncias o posibles amenazas que hubiera recibido". Rodríguez, de 50 años de edad y que denunciaba casos de narcotráfico y corrupción en sus perfiles digitales, fue atacado a balazos en la localidad de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia (centro), supuestamente por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En sus publicaciones en redes sociales, Rodríguez solía señalar con nombres y apellidos a personas a las que vinculaba con organizaciones criminales locales e internacionales, y afirmaba que entregaba sus investigaciones a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).