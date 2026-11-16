Costa Rica. El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 16 de noviembre, mientras se desplazaba en su vehículo por el sector de Santo Domingo de Heredia, en Costa Rica.
El ataque ocurrió después de las 3:00 de la tarde, cerca de las instalaciones de revisión técnica vehicular Dekra, en las inmediaciones de la ruta 32. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo del comunicador y dispararon en repetidas ocasiones. Rodríguez murió en el lugar.
Tras el crimen, agentes de la Fuerza Pública acordonaron la escena y funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron las diligencias para recopilar evidencias e identificar a los responsables del homicidio.
Rodríguez era conocido por utilizar sus redes sociales y espacios de opinión para denunciar presuntos casos de narcotráfico, corrupción y posibles vínculos entre organizaciones criminales y figuras de distintos sectores del país. Sus publicaciones incluían señalamientos directos contra personas a quienes relacionaba con estas actividades, aunque dichas acusaciones no necesariamente habían sido acreditadas judicialmente.
En su trayectoria, Rodríguez también participó en la política costarricense y fue candidato a diputado por San José en las elecciones de 2026. Además, condujo espacios de opinión y publicó libros relacionados con la historia y las comunidades de su país.
El fiscal general de Costa Rica confirmó que el periodista había denunciado amenazas contra su vida y que se encontraba en un programa de atención a víctimas y testigos. Sin embargo, las autoridades todavía deben determinar quiénes ordenaron y ejecutaron el crimen, así como establecer si existe alguna relación entre el homicidio y sus denuncias públicas.