Costa Rica. El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 16 de noviembre, mientras se desplazaba en su vehículo por el sector de Santo Domingo de Heredia, en Costa Rica.

El ataque ocurrió después de las 3:00 de la tarde, cerca de las instalaciones de revisión técnica vehicular Dekra, en las inmediaciones de la ruta 32. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo del comunicador y dispararon en repetidas ocasiones. Rodríguez murió en el lugar.

Tras el crimen, agentes de la Fuerza Pública acordonaron la escena y funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron las diligencias para recopilar evidencias e identificar a los responsables del homicidio.