La Paz, Bolivia. Una turba golpeó y quemó vivos a dos presuntos ladrones, quienes previamente intentaron huir en un vehículo robado con el que sufrieron un accidente de tránsito en una localidad rural en el departamento boliviano de La Paz, informó este lunes la Policía.

El suceso ocurrió el domingo en la noche en una comunidad en el municipio de Patacamaya, a unos 96 kilómetros de La Paz, donde tres personas "habrían sustraído un vehículo", dijo a los medios el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, Jorge Sologuren.

"Personas del lugar se percatan del hecho y emprenden una persecución", durante la cual, los presuntos ladrones pierden el control del vehículo y se accidentan, indicó el jefe policial.