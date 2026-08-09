Reese Witherspoon se pronuncia tras la hospitalización de su padre

Reese Witherspoon se ha pronunciado después de que su padre, John Draper Witherspoon, fuera hospitalizado de urgencia, el pasado viernes.
La actriz de "Wild" compartió una actualización sobre su padre en sus historias de Instagram: "Varios medios informaron que mi padre fue llevado al hospital tras una caída. Quiero que todos sepan que ahora está bien. Está siendo atendido por excelentes médicos y enfermeras".
"Gracias a todos los que se comunicaron", añadió. "Significa muchísimo para nuestra familia", agregó la estrella de "Legalmente Rubia".
John, de 84 años, fue encontrado boca abajo en el cemento junto a la piscina de su condominio en Nashville, Tennessee, según informaron fuentes a Page Six el viernes.
Un vecino vio al otorrinolaringólogo jubilado desde su balcón y llamó al portero, quien finalmente encontró al padre de la estrella de "Big Little Lies" en el suelo.
“El portero y el administrador del edificio lo giraron y le preguntaron: ‘Doctor Witherspoon, ¿se encuentra bien?’”, señaló la fuente. “Parpadeó y fue entonces cuando lo llevaron de urgencia al hospital.
Nashville Metro confirmó a Page Six que el viernes se produjo un incidente médico en el edificio de apartamentos de John, que requirió el traslado de una persona al hospital, pero no reveló su identidad.
John, quien fue teniente coronel en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, era cirujano especializado en otorrinolaringología.
Se casó con Mary Elizabeth (también conocida como “Betty”) en 1970, tras conocerse en la facultad de medicina de la Universidad de Tennessee. Betty era enfermera.
La pareja tuvo el nacimiento del hermano mayor de Reese —también llamado John— en 1972 y de la actriz de “Legalmente Rubia” en 1976.
John y Betty criaron a sus hijos juntos en Nashville hasta la década de los 90, cuando se separaron y comenzaron a vivir por separado.