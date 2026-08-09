Reese Witherspoon se pronuncia tras la hospitalización de su padre

Estados Unidos.

Reese Witherspoon se ha pronunciado después de que su padre, John Draper Witherspoon, fuera hospitalizado de urgencia, el pasado viernes.

La actriz de "Wild" compartió una actualización sobre su padre en sus historias de Instagram: "Varios medios informaron que mi padre fue llevado al hospital tras una caída. Quiero que todos sepan que ahora está bien. Está siendo atendido por excelentes médicos y enfermeras".

"Gracias a todos los que se comunicaron", añadió. "Significa muchísimo para nuestra familia", agregó la estrella de "Legalmente Rubia".

John, de 84 años, fue encontrado boca abajo en el cemento junto a la piscina de su condominio en Nashville, Tennessee, según informaron fuentes a Page Six el viernes.

Un vecino vio al otorrinolaringólogo jubilado desde su balcón y llamó al portero, quien finalmente encontró al padre de la estrella de "Big Little Lies" en el suelo.

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“El portero y el administrador del edificio lo giraron y le preguntaron: ‘Doctor Witherspoon, ¿se encuentra bien?’”, señaló la fuente. “Parpadeó y fue entonces cuando lo llevaron de urgencia al hospital.