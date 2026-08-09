El padre de Reese Witherspoon fue hospitalizado de urgencia tras un accidente en casa

El padre de Reese Witherspoon, John Draper Witherspoon, fue trasladado de urgencia al hospital el pasado viernes, según confirma el sitio web: Page Six.
Una fuente informó a Page Six que el hombre de 84 años fue encontrado boca abajo sobre el cemento junto a la piscina de su condominio en Nashville, Tennessee.
Según la fuente, un vecino vio a John desde su balcón y llamó al portero, quien finalmente encontró al padre de la actriz cerca de la piscina.
"El portero y el administrador del edificio lo giraron y le preguntaron: 'Doctor Witherspoon, ¿se encuentra bien?'", señaló la fuente. "Parpadeó y fue entonces cuando lo trasladaron de urgencia al hospital".
El medio Nashville Metro confirmó a Page Six que el viernes se produjo una emergencia médica en el edificio de condominios de John, que requirió el traslado de una persona al hospital. Sin embargo, no revelaron la identidad.
Historia familiar
John y su esposa, Mary Elizabeth (también conocida como "Betty"), criaron a Reese y a su hermano mayor, también llamado John, en Nashville.
Los padres de la estrella de "Legalmente Rubia" trabajaban en el campo de la medicina. Su madre era enfermera y su padre cirujano: otorrinolaringólogo, especializado en oídos, nariz y garganta.
John también fue teniente coronel en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos y estuvo destinado en Alemania durante varios años cuando Reese era pequeña. La familia finalmente se estableció en Nashville después de que John cumpliera con su servicio militar obligatorio para la Guerra de Vietnam.
En la década de los 90, John y Betty se separaron y comenzaron a vivir por separado, noticia que salió a la luz cuando Betty presentó una demanda por bigamia contra John en 2012.
Betty había leído sobre el nuevo matrimonio de John con Tricianne Taylor en el periódico local. Exigió la anulación de su segundo matrimonio, argumentando que John no se había divorciado de ella antes de volver a casarse.
En aquel momento, Betty detalló en la demanda que habían vivido vidas separadas debido a los problemas de John con el alcohol, la infidelidad y la acumulación compulsiva. Betty no se había divorciado de John y declaró que aún lo amaba.
En 2018, Betty declaró a la revista australiana Women’s Day que ella y John se habían reconciliado (según People).
"Ha vuelto a vivir conmigo", comentó a la publicación en aquel entonces, señalando que llevaban juntos "bastante tiempo" y que "seguían casados".
Tanto John como Betty acompañaron a Reese cuando ganó el Óscar a Mejor Actriz por su papel de June Carter Cash en "Walk the Line" en la ceremonia de los Premios Óscar de 2006.