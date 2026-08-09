El padre de Reese Witherspoon fue hospitalizado de urgencia tras un accidente en casa

Estados Unidos.

El padre de Reese Witherspoon, John Draper Witherspoon, fue trasladado de urgencia al hospital el pasado viernes, según confirma el sitio web: Page Six.

Una fuente informó a Page Six que el hombre de 84 años fue encontrado boca abajo sobre el cemento junto a la piscina de su condominio en Nashville, Tennessee.

Según la fuente, un vecino vio a John desde su balcón y llamó al portero, quien finalmente encontró al padre de la actriz cerca de la piscina.

"El portero y el administrador del edificio lo giraron y le preguntaron: 'Doctor Witherspoon, ¿se encuentra bien?'", señaló la fuente. "Parpadeó y fue entonces cuando lo trasladaron de urgencia al hospital".

El medio Nashville Metro confirmó a Page Six que el viernes se produjo una emergencia médica en el edificio de condominios de John, que requirió el traslado de una persona al hospital. Sin embargo, no revelaron la identidad.