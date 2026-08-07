Karol G dedicaría a Feid triste canción en su nuevo disco

Este viernes 7 de agosto se estrenó la nueva producción musical de Karol G, la cual lleva por nombre “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, el cual incluye 14 canciones, entre ellas algunas colaboraciones con artistas como Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky.
En este álbum, Karol G deja atrás la era de “Tropicoqueta” y comparte con su público sentimientos de desamor, incluso la colombiana se confiesa en el tema “Alguien que te amaba” la verdadera razón detrás de su ruptura con Feid, pues este tema es más que una canción una confesión.
Desde hace algunas semanas, se confirmó que Karol G y Feid habían terminado su relación amorosa, la cual duró aproximadamente 3 años, aunque ninguno de los dos reveló las razones detrás de su separación, “La Bichota” en esta nueva canción nos está dando pistas que confirmarían lo que dijo durante su “confesión” con Rosalía.
Debido a estas declaraciones y con lo que en la letra de “Alguien que te amaba” dice, algunos aseguran que es muy claro que está dedicada a Feid, pues, además hace mención de “El Verano Rosa” (canción que dedicó a Ferxxo en el disco Tropicoqueta), pero ahora señala que esta época del año se convirtió en invierno.
“Rompiste todas las promesas de este amor y el verano rosa ahora es un invierno”, se escucha en “Alguien que te amaba”.
Como era de esperar esta frase causó mucha curiosidad y levantó teorías, y es que en esta misma canción “La Bichota” habla de una traición y que esa persona le falló, por lo que algunos señalan que Feid presuntamente le fue infiel a Karol G.
Cabe mencionar que hasta el momento Karol G no ha confirmado que “Alguien que te amó” esta dedicada para su exnovio Feid.