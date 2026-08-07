Karol G dedicaría a Feid triste canción en su nuevo disco

Colombia.

Este viernes 7 de agosto se estrenó la nueva producción musical de Karol G, la cual lleva por nombre “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, el cual incluye 14 canciones, entre ellas algunas colaboraciones con artistas como Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky.

En este álbum, Karol G deja atrás la era de “Tropicoqueta” y comparte con su público sentimientos de desamor, incluso la colombiana se confiesa en el tema “Alguien que te amaba” la verdadera razón detrás de su ruptura con Feid, pues este tema es más que una canción una confesión.

Desde hace algunas semanas, se confirmó que Karol G y Feid habían terminado su relación amorosa, la cual duró aproximadamente 3 años, aunque ninguno de los dos reveló las razones detrás de su separación, “La Bichota” en esta nueva canción nos está dando pistas que confirmarían lo que dijo durante su “confesión” con Rosalía.