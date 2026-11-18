Austin. Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenido a Jorge Linares, excampeón de boxeo venezolano, en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en El Paso, en el estado de Texas.

La base de datos del ICE consultada por EFE indica que Linares permanece “bajo custodia” de la agencia federal este martes. El venezolano, que se retiró del boxeo profesional en 2023, denunció el domingo en la mañana en su cuenta de la plataforma X que estaba siendo detenido.

“Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura”, escribió Linares.La firma de abogados Wilner O’ Reilly, encargada de su defensa, aseguró en un comunicado compartido con EFE que Linares tiene “autorización” para vivir en EE.UU. y ha “cooperado completamente” con las autoridades migratorias.

”Estamos en comunicación con el ICE y trabajamos para resolver este asunto lo antes posible”, señaló el escrito, en donde no entregaron más detalles sobre su estatus migratorio o la situación de su detención “por respeto a la privacidad y al proceso legal”.