Fundación Ruth Paz dona L24 millones en medicamentos al Mario Rivas

Con el respaldo de donantes internacionales, la Fundación Ruth Paz entregó este viernes una importante donación de medicamentos al hospital Mario Catarino Rivas, valorada en más de L24.6 millones.
El donativo consiste en 4,200 dosis del medicamento Nuspin 10 mg/2 ml PEN, utilizado en el tratamiento de niños con deficiencia de la hormona del crecimiento, una condición que requiere atención médica constante y especializada.
La entrega fue realizada por la licenciada Flor Cruz, directora ejecutiva de la Fundación Ruth Paz, quien indicó que este aporte permitirá al hospital fortalecer su capacidad de atención a pacientes pediátricos con este tipo de trastornos.
Cruz compartió que actualmente, alrededor del 60% de los medicamentos e insumos que recibe la fundación se destinan a hospitales y centros de salud públicos, con el objetivo de ampliar el acceso a tratamientos esenciales para la población más vulnerable.
Destacó que, con más de 50 años de trabajo continuo, Fundación Ruth Paz ha mantenido su enfoque en la atención integral de niños y adultos, a través de programas médicos, quirúrgicos y apoyo social.
PA27509745
Agregó que la donación es una muestra más del compromiso de la fundación con la salud de Honduras. “Gracias al apoyo de nuestros donantes internacionales, seguimos llevando esperanza y tratamiento a quienes más lo necesitan”, dijo.
Cabe destacar que, con iniciativas como esta, la fundación busca mejorar la calidad de vida de los hondureños, colaborando con el sistema público de salud y fortaleciendo el acceso a tratamientos médicos especializados.