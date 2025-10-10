Fundación Ruth Paz dona L24 millones en medicamentos al Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

Con el respaldo de donantes internacionales, la Fundación Ruth Paz entregó este viernes una importante donación de medicamentos al hospital Mario Catarino Rivas, valorada en más de L24.6 millones.

El donativo consiste en 4,200 dosis del medicamento Nuspin 10 mg/2 ml PEN, utilizado en el tratamiento de niños con deficiencia de la hormona del crecimiento, una condición que requiere atención médica constante y especializada.

La entrega fue realizada por la licenciada Flor Cruz, directora ejecutiva de la Fundación Ruth Paz, quien indicó que este aporte permitirá al hospital fortalecer su capacidad de atención a pacientes pediátricos con este tipo de trastornos.