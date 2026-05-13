Show aéreo 2026 será a beneficio de Fundación Ruth Paz

San Pedro Sula, Honduras.

San Pedro Sula se prepara para vivir una de las experiencias más esperadas del año, el Show Aéreo 2026, un evento que combina entretenimiento y solidaridad a beneficio de la Fundación Ruth Paz. De acuerdo con la información, el evento, organizado por la Fuerza Aárea de Honduras (FAH), se desarrollará los próximos 20 y 21 de junio en la base aérea Armando Escalón Espinal, donde miles de familias podrán disfrutar de exhibiciones aéreas, acrobacias y maniobras ejecutadas por pilotos altamente capacitados. La FAH destacó que el show busca ofrecer un espacio de sana convivencia para la población, promoviendo la cercanía entre la ciudadanía y la Fuerza Aérea mediante actividades recreativas y demostraciones que captan la atención de niños, jóvenes y adultos. A su vez, indicaron que este año los fondos recaudados durante la jornada serán destinados a apoyar la labor que realiza la Fundación Ruth Paz, institución reconocida por brindar atención médica a pacientes de escasos recursos, especialmente niños.

Durante el evento también estarán disponibles los tradicionales “raitecitos”, una de las atracciones más esperadas por los asistentes, mediante los que podrán vivir la experiencia de sobrevolar la ciudad mientras contribuyen directamente a la causa impulsada. La Fuerza Aérea también resaltó que cada entrada y participación representan un aporte importante para continuar transformando vidas a través de la atención médica que brinda el hospital. “Cada asistencia, cada momento vivido suma esperanza, oportunidades y vida, porque cuando miramos al cielo no solo vemos aviones, vemos sueños, fe y un país que cree en un mejor mañana”, expresaron. Cabe destacar que el hospital Ruth Paz se ha consolidado como uno de los centros médicos de referencia en atención pediátrica y cirugía reconstructiva en Honduras. La institución cumplió 14 años de fundación el año pasado, brindado más de 290,000 atenciones médicas a pacientes provenientes de distintas zonas del país.