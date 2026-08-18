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Umaña tilda de “traidor” a Contreras y él responde: “No tiene méritos, no apareció en papeleta”

El alcalde Roberto Contreras aseguró que Carlos Umaña llegó al Congreso mediante una designación relacionada con Salvador Nasralla y afirmó que, a diferencia de Umaña, él obtuvo 200,000 votos como alcalde de SPS

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El alcalde Roberto Contreras respondió a los duros cuestionamientos del diputado liberal de Cortés, Carlos Umaña, quien lo llamó “traidor” y lo señaló de destruir los consensos alcanzados dentro de la bancada liberal en torno a las reformas de energía eléctrica.
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El enfrentamiento entre ambos dirigentes se produjo previo a la reunión del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), convocada para abordar las diferencias que existen dentro de ese instituto político por el proyecto de reformas eléctricas.
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Umaña cuestionó que Contreras, como presidente del CCEPL, calificara de “estúpidas” algunas de las posiciones asumidas por diputados liberales durante la discusión del proyecto. El legislador incluso afirmó que prefería ser llamado “estúpido” antes que “traidor al pueblo hondureño”.
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Ante esas declaraciones, Contreras dejó claro que no está dispuesto a entrar en una disputa personal con el congresista y aseguró que la opinión que Umaña tenga sobre él no modifica su posición.
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“Lo que él piense sobre mí, a mí me tiene sin cuidado”, manifestó el alcalde sampedrano durante una entrevista, al ser consultado directamente sobre los señalamientos del diputado.
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Por su parte, Umaña, quien escuchaba la conversación, calificó a Contreras como un ejemplo del tipo de liderazgo que, a su juicio, actualmente existe dentro del Partido Liberal.
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“Este es el tipo de líder que tenemos en el Partido Liberal. Desafortunadamente”, expresó el diputado.
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La respuesta de Contreras no tardó. Aseguró que, políticamente, no considera relevante la opinión de Umaña y defendió que su propia trayectoria electoral le permite responder a los cuestionamientos.
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“Para mí el doctor Umaña políticamente no es nadie. No me interesa lo que él opine sobre mí”, afirmó.
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Contreras fue más allá y cuestionó los méritos con los que Umaña llegó al Congreso Nacional. “Él no está ahí por méritos propios como diputado. Él no apareció en una papeleta”, sostuvo.
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El alcalde aseguró que el actual diputado liberal llegó al Congreso mediante una designación relacionada con Salvador Nasralla y afirmó que, a diferencia de Umaña, él sí obtuvo directamente un amplio respaldo electoral en las urnas.
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“Yo no tuve necesidad de eso. Yo saqué 200,000 votos como alcalde de San Pedro Sula, el más votado de toda Honduras”, afirmó Contreras.
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El jefe edilicio también vinculó las críticas de Umaña con sus posibles aspiraciones políticas en San Pedro Sula. Según Contreras, el diputado estaría interesado en buscar la Alcaldía sampedrana, por lo que atribuyó parte de sus recientes declaraciones a ese escenario político.
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“Lo que anda haciendo es apaviento porque dicen que quiere ser alcalde de San Pedro Sula”, manifestó.
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Contreras también cuestionó el peso político de las opiniones de Umaña y recordó que el legislador ha participado públicamente en discusiones relacionadas con la pandemia de covid-19, pese a que su especialidad médica es la anestesiología.
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El intercambio entre ambos dirigentes ocurre en un momento de tensión dentro del Partido Liberal, particularmente por las posiciones encontradas de sus diputados respecto a las reformas al subsector eléctrico y el papel que debe asumir la dirigencia liberal frente al proyecto.
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