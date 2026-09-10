Audiencia de Roosevelt Hernández queda en pausa por recurso de apelación

Tegucigalpa, Honduras. La audiencia preliminar para que el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras Roosevelt Hernández responda en los tribunales por ataques públicos a periodistas, "se mantiene en pausa" y a la espera de lo que resuelva una corte de Apelaciones ante un recurso presentado por la defensa del acusado, indicó este jueves una fuente oficial. "La audiencia preliminar sobre el juicio -contra Hernández- está prevista para el 14 de septiembre, pero si la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán (provincia donde se localiza Tegucigalpa) hasta entonces no ha resuelto nada, habrá que esperar, la audiencia está en pausa", subrayó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial. Hernández, quien además fue ministro de Defensa en los últimos días del Gobierno que presidió Xiomara Castro (2022-2026), es el primer militar hondureño que ha sido llevado a los tribunales por un caso de ataques a al menos cuatro periodistas en 2025, tildándolos de "sicarios de la verdad" en medios de comunicación de la institución armada.

El exjefe castrense, quien enfrenta el proceso en libertad, fue acusado a finales de julio pasado por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. La causa se originó por una publicación institucional de las Fuerzas Armadas difundida el 26 de mayo de 2025 bajo el título 'Sicarios de la verdad', que la Fiscalía sostiene que contenía señalamientos directos contra los comunicadores Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra (actual presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH) y José Adán López. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El pasado día 1 un juzgado dictó el formal procesamiento de Hernández, pero tres días después apeló y pidió el sobreseimiento definitivo de la causa. El abogado defensor de Hernández, Darwin García, dijo a periodistas que el recurso busca que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revoque la resolución de la jueza que lleva el caso y dicte un sobreseimiento definitivo a favor del exjefe militar. Además, según García, en la audiencia inicial del 1 de septiembre se vulneró el derecho de defensa de Hernández al no admitirse dos peritajes ni varios documentos presentados por la representación legal.

El periodista Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces y expresidente del CPH, ha expresado en sus redes sociales que su lucha "no es contra una persona o una institución", sino para que "los futuros periodistas no tengan que ser objeto de amenazas, persecución y estigma por motivos de su oficio", y "la libertad de expresión y prensa no vuelvan a ser mancilladas por un autócrata revestido de poder". Las confrontaciones de Hernández con periodistas hondureños subieron de tono luego de que varios comunicadores y medios locales cuestionaron el papel de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a la distribución, entrega y seguridad del material electoral de las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025, previas a las generales del 30 de noviembre.