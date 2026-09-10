Firpo vs Olimpia EN VIVO hoy, hora, canal y dónde ver cuartos de final Copa Centroamericana

San Salvador, El Salvador.

Olimpia afronta este jueves el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador, donde los merengues intentarán dar un paso al frente en busca de las semifinales. El cuadro melenudo es uno de los favoritos en el campeonato y saldrá con ese papel al Estadio Cuscatlán de San Salvador para demostrar porque aparece en la cima del ranking de clubes de Centroamérica en la última actualización de la Concacaf.

Los olimpistas se presentan a esta instancia tras completar una fase de grupos perfecta para quedarse con el primer lugar del Grupo C, mientras L.A. Firpo finalizó en el segundo puesto del Grupo A con un registro de dos victorias, un empate y una derrota El León anotó nueve goles y recibió solamente tres. Jorge Benguché fue una pieza clave en ese éxito al marcar tres goles y convertirse en uno de los únicos dos jugadores en la historia del torneo en anotar en cada una de las cuatro ediciones de la Copa Centroamericana. El Olimpia fue el tercer equipo que más remates recibió (70) y también registró la tercera mayor cantidad de remates realizados (69) durante la fase de grupos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre los equipos clasificados a los cuartos de final, el Olimpia es el que más secuencias de nueve o más pases ha acumulado (53), mientras que L.A. Firpo es el equipo que ha protagonizado la mayor cantidad de ataques directos (12). El conjunto salvadoreño contó con dos de los seis jugadores con más pases dentro del área rival durante la fase de grupos: Styven Vásquez y Diego Ortez, ambos con 21.

Horario y dónde ver el Firpo vs Olimpia