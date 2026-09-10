Javier López no se confía para la vuelta: "Vamos a ir a ganar a El Salvador"

Tegucigalpa.

Tras el contundente 3-0 sobre Alianza FC en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, Javier López valoró el resultado, aunque dejó claro que todavía no da por sentenciada la eliminatoria. El técnico español destacó el equilibrio mostrado por Motagua y recordó que aún quedan 90 minutos por disputar en El Salvador. El español también fue autocrítico pese a la goleada y señaló algunos aspectos que no le gustaron de su equipo. “No me ha gustado la organización de las acciones a balón parado”, reconoció el entrenador, quien además admitió que en algunos momentos sus dirigidos se conformaron con el 2-0. De cara al duelo de vuelta, el español dejó claro que Motagua no viajará a defender la ventaja conseguida en Tegucigalpa:

“Nosotros tenemos una identidad de juego muy definida y nosotros vamos a ir a ganar a El Salvador”, aseguró López en conferencia de prensa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse -- CONFERENCIA DE JAVIER LÓPEZ -- Profe, ¿está satisfecho con el resultado? Particularmente, creo que es una muy buena renta, pero ¿lo hubiera esperado cuando el partido estaba 2-0? Le pedía más agresividad a su equipo. Soy insatisfecho por naturaleza y, con el 2-0, pues nos acabamos el 3-0. Buscábamos tanto el 3-0 como no perder el orden atrás y que, en una acción aislada, nos pudiesen hacer el 1-2. Tengo muy claro que, en este tipo de competencia, el gol de visita es muy importante. Me voy satisfecho con el juego y con el resultado. Nunca perdimos el equilibrio. Ayer os decía que había un plan de acción y luego había variables que podían surgir durante el partido. Una de ellas es la expulsión de un futbolista, ya sea de un equipo o del otro, y en esta ocasión esa expulsión, que fue muy temprana, pues evidentemente condiciona lo que es el resto del partido. ¿En qué porcentaje está inclinada esta llave? Ya que no está en un 50-50. Yo soy de Galicia y el primer partido de Champions que fui a ver fue un partido Milan-Deportivo de La Coruña. 3-0 ganó el Milan en Italia y en la vuelta, el Deportivo ganó 4-0. Ese fue mi primer partido de Champions; allí estaba Ancelotti, allí estaba el Súper Dépor y ese fue el primer partido que yo vi en mi vida de Liga de Campeones. Lo cuento como anécdota. Evidentemente, trabajaremos para que eso no suceda en El Salvador. Hemos conseguido en la primera parte de esta eliminatoria un buen resultado, que era algo que buscábamos. Hemos logrado hacer tres goles, pero sabemos que quedan 90 minutos. Pueden llegar a ser 120, pueden llegar a ser los penales y hay que estar preparado para cualquier escenario. Desde luego, trabajaremos toda la semana para hacer un gran partido en El Salvador y conseguir el resultado que todos anhelamos: superar esa barrera de acceder a las semifinales de la Copa Centroamericana. Más allá del 3-0, ¿qué no le gustó de su equipo? Porque también ha reconocido que la expulsión, pues obviamente, marcó un antes y un después en el juego. ¿Qué no le ha gustado de su equipo, más allá de que se lleva una renta importante para El Salvador?

No me ha gustado la organización de las acciones a balón parado. Hemos regalado dos o tres transiciones; una de ellas pudo ser gol en la primera parte y en la última, casi provoca la expulsión del Búho. No me ha gustado que en algún momento nos hemos conformado con el 2-0. Aquí no hay que conformarse, aquí hay que seguir buscando el gol. Y sí me ha gustado que, en el juego dinámico, no hemos perdido el equilibrio. Y créanme que, en esta competición, aunque el rival se quede con 10, no puedes perder el equilibrio. Porque, una vez que te desequilibras, estás a un gol de local y un gol de local es gravísimo para nuestros intereses. ¿Qué me gustó? Tres goles, que en muchos momentos tuvimos la pelota, la circulamos bien, no la perdimos y finalizamos muchas acciones. Hay cosas muy buenas y muy rescatables en el día de hoy. También hay algunos detallitos que tenemos que mejorar. Primero, para poder pasar esta llave y segundo, para poder, como equipo, irnos haciendo más fuertes cada vez. ¿Con qué se queda del rendimiento que ha mostrado su equipo en los últimos partidos? ¿Cree que este 3-0 ya los tiene en semifinales o qué mensaje manda para ese compromiso de vuelta en El Salvador? Empezando por lo último, esta llave sabíamos que sí o sí se iba a resolver en El Salvador; no se iba a resolver aquí. Evidentemente, hemos conseguido en esta primera parte del juego, estos primeros 90 minutos, un buen resultado, pero hay que hacerlo bueno en El Salvador. Hay que hacer lo bueno allá. Somos un equipo que de visita siempre ha mostrado un altísimo nivel en esta Copa Centroamericana y tenemos que ser fieles a esa idea en El Salvador para evitar sorpresas o cosas que no nos gustan. Decía hace un momento cuál fue mi primer partido de Champions, como anécdota. Lo tengo muy claro, lo tengo muy marcado. Igual que hoy, no permití y no voy a ser un entrenador que se relaje ni lo más mínimo. El equipo sé que es maduro y sé que va a entender el contexto en el que vamos a ir a jugar en El Salvador. ¿Qué me gustó? Los tres goles, el resultado y algunos detallitos que me quedan para mí para mejorar a nivel individual y a nivel colectivo.