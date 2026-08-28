Protestan ante la Fiscalía en La Ceiba y exigen respuesta por 191 muertes de mujeres

LA CEIBA, HONDURAS. Representantes de diversas organizaciones feministas se apostaron este viernes 28 de agosto frente a las instalaciones del Ministerio Público en La Ceiba para protestar pacíficamente contra la escalada de violencia machista que afecta a las hondureñas y, al mismo tiempo, exigir justicia y respuestas concretas ante lo que consideran una inacción de las autoridades. La jornada contó con la participación de integrantes del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, el Departamento de Género , Convergencia Las Marías, Paz y Justicia, y el enlace de Mujeres Negras, entre otras organizaciones articuladas en la zona.

Cifras que ponen en alerta a grupos feministas

Los manifestantes visibilizaron la cruda realidad del país. De acuerdo con el observatorio de las redes de mujeres, en lo que va de 2026 se contabilizan 191 mujeres muertas de forma violenta en Honduras, de las cuales cuatro han ocurrido en el municipio de La Ceiba.

Durante la manifestación, la sede fiscal se cubrió de pancartas con mensajes como “Basta de feminidios” , “Ni una más”, “No más violencia, no más feminidios”, “Hoy mataron a tu madre” y “Hoy mataron a tu hija”, con los que las manifestantes buscaron apelar a la empatía y a la urgencia de la sociedad y los operadores de justicia. Belinda Martínez, integrante de la Red Contra la Violencia Hacia las Mujeres y Niñas Ceibeñas, enfatizó la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad frente a la que catalogó como una "epidemia de violencia". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Estamos exigiendo respuesta y justicia y hacemos un llamado de atención a las autoridades por el incremento de los feminidios en el país y continuamos con altos índices de impunidad”, denunció Martínez durante la movilización.

Entre las peticiones centrales expresadas durante la protesta, las defensoras exigieron la creación e instalación urgente de una mesa regional de investigación para dar seguimiento puntual a las muertes violentas de mujeres, integrada por todas las instituciones competentes del sistema de justicia.