Sala Constitucional ordena archivar investigación contra Cossette López

Tegucigalpa, Honduras. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó, por unanimidad, archivar la investigación contra Cossette López, exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual representante de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La resolución se deriva de un recurso de amparo concedido a López, quien fue denunciada por el exconsejero electoral Marlon Ochoa durante el período poselectoral, en medio de las controversias surgidas tras los comicios generales.
La denuncia señalaba a la exfuncionaria por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Según los señalamientos presentados, las presuntas actuaciones de López habrían afectado la Constitución de la República, la seguridad del Estado, su integridad territorial y la administración pública.
Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional resolvieron por unanimidad conceder el amparo y ordenar el archivo de la investigación que se seguía en el Ministerio Público, de acuerdo con la información proporcionada sobre la decisión judicial.
La resolución representa un nuevo fallo favorable para una exintegrante del órgano electoral, luego de que la misma sala también concediera un recurso de amparo a la exconsejera Ana Paola Hall y ordenara archivar la investigación en su contra.
Ambos casos están relacionados con denuncias presentadas contra antiguas integrantes del CNE, en el contexto de las actuaciones y disputas políticas que marcaron el período poselectoral en Honduras.