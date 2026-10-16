Sala Constitucional ordena archivar investigación contra Cossette López

Tegucigalpa, Honduras. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó, por unanimidad, archivar la investigación contra Cossette López, exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual representante de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La resolución se deriva de un recurso de amparo concedido a López, quien fue denunciada por el exconsejero electoral Marlon Ochoa durante el período poselectoral, en medio de las controversias surgidas tras los comicios generales.

La denuncia señalaba a la exfuncionaria por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.