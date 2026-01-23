Honduras aumenta en un 38,5% su superficie cultivada en más de tres décadas

​​​​Tegucigalpa.

La superficie cultivada en Honduras alcanzó las 1.109.748 hectáreas en 2024, lo que supone un incremento del 38,5 % respecto a las registradas en 1993, según los resultados del Censo Agropecuario Nacional presentados este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). El estudio detalla que el país pasó de 801.137 hectáreas cultivadas en 1993 a más de 1,1 millones en 2024, año en que se contabilizaron 408.965 productores agropecuarios, un 32,6 % más que los 308.347 registrados en el censo de 1993.

En cuanto a las unidades productivas, el censo realizado entre 2024 y 2025 reportó 412.255 explotaciones con cultivos, frente a las 317.199 de 1993, lo que representa una subida del 30 %.

Desafíos estructurales y financiación

La titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, explicó a EFE que, si bien los datos confirman un "crecimiento sostenido" del sector, persisten desafíos estructurales, especialmente en el acceso a la financiación debido al alto coste del crédito. Subrayó que el censo abre "oportunidades" para atraer inversión y ampliar la oferta financiera al identificar a Honduras como un país con "fuerte vocación agrícola". Suazo destacó la importancia de fortalecer la comercialización de los productos del campo mediante el programa 'Agrocomercio', diseñado para vincular a los productores con mercados nacionales e internacionales bajo esquemas de "precios justos".

También reconoció la "baja asistencia técnica" a los productores, un déficit que el Gobierno busca paliar con la creación del Sistema Nacional de Extensión Agroalimentaria y la extensión agrícola. De acuerdo con el censo, en Honduras se utilizan 2.748.054 hectáreas para actividades agropecuarias, de las cuales el 88,9 % corresponde a tierras propias, equivalentes a 2.443.022,1 hectáreas, mientras que 144.969,1 hectáreas (5,3 %) son obtenidas en arrendamiento. Otras 51.565,5 hectáreas (1,9 %) corresponden a tierras nacionales; 38.237,6 hectáreas (1,4 %) están bajo consejos territoriales, y 28.634,8 hectáreas (1 %) son de carácter ejidal. El estudio reporta además un hato ganadero compuesto por 2.252.570 cabezas de ganado bovino; 463.510 porcinos; 114.428 equinos y 52.561.065 aves.

Alerta por el envejecimiento y falta de relevo en el campo