Finanzas paga más de L1,100 millones a constructoras, pero deuda estatal persiste

Tegucigalpa, Honduras

Los recursos serán acreditados a compañías que presentaron y validaron su documentación ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).

La Secretaría de Finanzas informó ayer el pago de 1,132.9 millones de lempiras a empresas constructoras que ejecutan proyectos de inversión pública.

Finanzas reiteró su compromiso de cumplir las obligaciones legales de forma transparente, bajo una programación ordenada y acorde con la disponibilidad financiera, como parte de su política de responsabilidad fiscal.

No obstante, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) señaló que, aunque el monto anunciado representa un alivio parcial para el sector, resulta insuficiente frente al nivel de deuda acumulada que el Estado mantiene con las empresas constructoras.

Según el gremio, la deuda flotante supera los 5,000 millones de lempiras, distribuidos en distintas etapas del proceso administrativo de cobro.

La Chico explicó que las empresas del sector enfrentan compromisos financieros permanentes, como el pago semanal de planillas, mientras esperan los desembolsos estatales.

En algunos casos, agregó, las compañías han realizado esfuerzos adicionales para mantener al personal activo y evitar el deterioro de los proyectos, lo que posteriormente incrementa los costos de reactivación.

La organización también advirtió que los atrasos en los pagos inciden en el ritmo de ejecución de las obras públicas. Señaló que varios proyectos hospitalarios y trabajos de mantenimiento vial presentan retrasos, mientras que programas como el bacheo nacional aún no han iniciado debido a la falta de condiciones financieras para las empresas del sector.