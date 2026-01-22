  1. Inicio
  2. · Honduras

Finanzas paga más de L1,100 millones a constructoras, pero deuda estatal persiste

La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) señaló que, aunque el monto pagado por el Gobierno representa un alivio parcial para el sector, resulta insuficiente

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 12:03 -
  • Elvis Mendoza
Finanzas paga más de L1,100 millones a constructoras, pero deuda estatal persiste

Construcción de 4.90 kilómetros de pavimento con concreto hidráulico desde Senslí a Aguas Calientes, departamento de Copán.

 Foto: Cortesía SIT
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Finanzas informó ayer el pago de 1,132.9 millones de lempiras a empresas constructoras que ejecutan proyectos de inversión pública.

Los recursos serán acreditados a compañías que presentaron y validaron su documentación ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).

Lluvias evidencian la falta de bordos de contención en el litoral Atlántico

Finanzas reiteró su compromiso de cumplir las obligaciones legales de forma transparente, bajo una programación ordenada y acorde con la disponibilidad financiera, como parte de su política de responsabilidad fiscal.

No obstante, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) señaló que, aunque el monto anunciado representa un alivio parcial para el sector, resulta insuficiente frente al nivel de deuda acumulada que el Estado mantiene con las empresas constructoras.

Según el gremio, la deuda flotante supera los 5,000 millones de lempiras, distribuidos en distintas etapas del proceso administrativo de cobro.

La Chico explicó que las empresas del sector enfrentan compromisos financieros permanentes, como el pago semanal de planillas, mientras esperan los desembolsos estatales.

En algunos casos, agregó, las compañías han realizado esfuerzos adicionales para mantener al personal activo y evitar el deterioro de los proyectos, lo que posteriormente incrementa los costos de reactivación.

La organización también advirtió que los atrasos en los pagos inciden en el ritmo de ejecución de las obras públicas. Señaló que varios proyectos hospitalarios y trabajos de mantenimiento vial presentan retrasos, mientras que programas como el bacheo nacional aún no han iniciado debido a la falta de condiciones financieras para las empresas del sector.

Seguro Social contrata 70 médicos especialistas ante aumento de atenciones

La Chico recordó que la construcción es un pilar clave de la economía nacional, con dos grandes componentes: la vivienda, que representa alrededor del 60% de la facturación del sector, y la infraestructura pública, por lo que consideró fundamental que el Estado avance hacia un mayor orden financiero que garantice la continuidad y sostenibilidad de los proyectos en ejecución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Elvis Mendoza

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias