Auge inmobiliario transforma el desarrollo urbano de Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua

El sector inmobiliario en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsando una mayor actividad económica y transformando el desarrollo urbano de la zona central de Honduras. Este dinamismo se refleja en el aumento de proyectos habitacionales, comerciales y de uso mixto, en respuesta a la creciente demanda de vivienda y espacios para inversión. La ubicación estratégica del municipio, su clima y la mejora gradual de la infraestructura han convertido a Siguatepeque en un punto atractivo tanto para compradores locales como para inversionistas provenientes de otras regiones del país e incluso del extranjero. Este crecimiento ha generado empleo directo e indirecto, además de fortalecer sectores complementarios como la construcción, los servicios y el comercio.

No obstante, especialistas coinciden en la importancia de que este desarrollo se realice de manera ordenada y sostenible, mediante una adecuada planificación urbana que garantice el acceso a servicios básicos y la preservación del entorno ambiental, con el objetivo de asegurar un crecimiento equilibrado a largo plazo. Sara Orellana, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Siguatepeque, explicó que la ubicación central del municipio, entre las principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, ha permitido que con el tiempo se consolide como un corredor logístico. Destacó que la operación del Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, ha contribuido al crecimiento residencial, comercial e industrial de la zona. "El sector de la construcción y el rubro inmobiliario han crecido de manera sostenida en los últimos años. Pasamos de contar con unas 10 empresas inmobiliarias a más de 40. Tenemos inversión nacional, local y extranjera", afirmó Orellana. La ejecutiva señaló que en los últimos años han surgido entre 10 y 15 nuevos proyectos residenciales, lo que ha dinamizado la economía del municipio. A su juicio, el crecimiento habitacional continuará de forma positiva en los próximos años, debido a la disponibilidad de terrenos en las periferias y a que los precios de las nuevas viviendas parten desde 1.5 millones de lempiras.

Sin embargo, advirtió que es fundamental que este crecimiento se desarrolle de manera ordenada, mediante la implementación de un plan de ordenamiento territorial por parte de la alcaldía municipal. Orellana agregó que también se registra un crecimiento en el sector industrial, con la construcción de nuevas bodegas y centros logísticos. Asimismo, indicó que los servicios médicos privados han tenido una expansión significativa, con más de 40 centros hospitalarios con distintas especialidades, así como la apertura de al menos 10 nuevos hoteles en los últimos años.

Casas a costos accesibles

A diferencia de San Pedro Sula, donde ya no se encuentran viviendas sociales con precios inferiores al millón de lempiras y el valor de las casas parte de los dos millones, en Siguatepeque aún se ofertan viviendas entre 900,000 y 1.3 millones de lempiras. En el segmento de clase media, los precios oscilan entre 1.5 millones y hasta 3 millones de lempiras. Kelvin Cortez, presidente de la Asociación de Desarrolladores Urbanísticos, Comerciales e Industriales de Honduras (Aducih), declaró que el primer impulso de crecimiento del municipio se dio en 2021 con la entrada en operación del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Agregó que las inundaciones provocadas por las tormentas Eta y Iota en 2020 también influyeron en la decisión de muchas personas que residían en la zona norte del país, como San Pedro Sula, de invertir en áreas no inundables, con clima agradable y mayores condiciones de seguridad, como Siguatepeque, donde además los terrenos tenían precios más accesibles. “Nos aumentó la venta a hondureños que residen en el extranjero y a extranjeros que ya están retirados. Hemos tenido un crecimiento anual de entre 10% y 15%”, detalló Cortez. El dirigente señaló que el crecimiento debe darse de forma ordenada y en cumplimiento de las normas ambientales. Explicó que, debido a que muchos clientes no calificaban para créditos bancarios por su estatus migratorio en Estados Unidos, el sector desarrolló productos de financiamiento a corto plazo, con primas y plazos de hasta cinco años. Solo entre las 11 empresas miembros de Aducih existe un inventario aproximado de 5,000 lotes de tierra disponibles. Aunque hay oferta de vivienda social, Cortez precisó que en Siguatepeque predomina actualmente la construcción de viviendas dirigidas al segmento de clase media.

La construcción de viviendas genera alrededor de mil empleos directos y más de dos mil empleos indirectos en la zona. A nivel nacional, el sector vivienda representa cerca del 60% de la facturación de la industria de la construcción, por lo que cuando este rubro se contrae se pierden millones de lempiras y una cantidad significativa de empleos en Honduras. Anualmente, en el país se construyen unas 30,000 viviendas; sin embargo, en 2025 apenas se edificaron alrededor de 12,000, debido a la falta de fondos frescos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). Esta cifra contrasta con el déficit habitacional, que supera 1.6 millones de viviendas y requeriría la construcción de al menos 100,000 casas por año.