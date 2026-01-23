Auge inmobiliario transforma el desarrollo urbano de Siguatepeque

No obstante, especialistas coinciden en la importancia de que este desarrollo se realice de manera ordenada y sostenible, mediante una adecuada<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sanpedro/economia-san-pedro-sula-lidera-construccion-privada-2025-DB27628308" target="_blank"> planificación urbana</a> que garantice el acceso a servicios básicos y la preservación del entorno ambiental, con el objetivo de asegurar un crecimiento equilibrado a largo plazo.Sara Orellana, directora ejecutiva de la <b>Cámara de Comercio e Industrias de Siguatepeque</b>, explicó que la ubicación central del municipio, entre las principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, ha permitido que con el tiempo se consolide como un corredor logístico. Destacó que la operación del Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, ha contribuido al crecimiento residencial, comercial e industrial de la zona.“<b>El sector de la construcción y el rubro inmobiliario</b> han crecido de manera sostenida en los últimos años. Pasamos de contar con unas 10 empresas inmobiliarias a más de 40. Tenemos inversión nacional, local y extranjera”, afirmó Orellana.La ejecutiva señaló que en los últimos años han surgido entre 10 y 15 nuevos proyectos residenciales, lo que ha dinamizado la economía del municipio.A su juicio, el <b>crecimiento habitacional</b> continuará de forma positiva en los próximos años, debido a la disponibilidad de terrenos en las periferias y a que los precios de las nuevas viviendas parten desde 1.5 millones de lempiras.