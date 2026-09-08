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Padres se toman escuela Alex Alaniz Lagos y exigen cuentas a su directora

Denuncian presuntas irregularidades en el manejo de la merienda escolar, fondos y mantenimiento del centro educativo

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 06:00 -
  • Laura Amaya
Padres se toman escuela Alex Alaniz Lagos y exigen cuentas a su directora

Padres de familia piden la destitución de la directora y una investigación sobre el manejo de recursos del centro educativo.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Padres de familia y docentes se tomaron las instalaciones del centro de educación básica Escuela Alex Edgardo Alaniz Lagos, ubicado en el sector de Calpules, 27 calle, para exigir la destitución de la directora, a quien señalan por presuntas irregularidades en el manejo de recursos, la merienda escolar y el mantenimiento de la institución.

Los manifestantes demandaron que la dirección presente informes detallados sobre los fondos que, según denunciaron, se han manejado en el centro educativo, así como explicaciones sobre la entrega de productos destinados a la merienda escolar.

La docente Onoria Maradiaga, una de las participantes en la protesta, aseguró que existen varias denuncias presentadas ante autoridades de Educación y afirmó que algunos señalamientos también habrían sido elevados al Tribunal Superior de Cuentas.

Según Maradiaga, entre las situaciones que deben ser investigadas están supuestos cobros realizados durante los procesos de matrícula sin informes detallados sobre el destino de los recursos, además de cuestionamientos relacionados con la tala de árboles dentro del centro educativo.

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La docente también cuestionó la distribución de productos de la merienda escolar. Afirmó que durante el año anterior se recibieron cuatro remesas de aceite, pero que, según su versión, solamente dos fueron entregadas a los estudiantes.

Docentes y padres de familia exponen sus señalamientos sobre el manejo de la merienda escolar y otros fondos.

Docentes y padres de familia exponen sus señalamientos sobre el manejo de la merienda escolar y otros fondos.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

“Necesitamos que se haga una investigación profunda”, manifestó Maradiaga, quien aseguró que los docentes y padres de familia cuentan con documentación que, a su criterio, respalda los señalamientos.

Los manifestantes también solicitaron informes sobre recursos generados por certificaciones, boletas de calificaciones, pruebas formativas, matrícula gratis y otras actividades desarrolladas en el centro educativo.

Asimismo, cuestionaron el manejo de fondos relacionados con actividades de la comunidad educativa y pidieron conocer el destino de los recursos obtenidos mediante diferentes actividades realizadas en la institución.

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Otro de los reclamos está relacionado con el mantenimiento del centro educativo. Los padres y docentes señalaron problemas en el cerco perimetral y acumulación de basura en algunas áreas del centro.

Maradiaga sostuvo que el estado de las instalaciones evidencia, según su versión, una falta de atención al mantenimiento y pidió que se revisen los recursos destinados para ese propósito.

Por su parte, el director distrital de Educación, Gilberto Benítez, informó que se buscará establecer un diálogo entre las partes para conocer los planteamientos de los padres, docentes y autoridades del centro educativo.

Benítez también señaló que algunas de las personas que participan en la protesta no serían padres de familia de la institución. Sin embargo, indicó que ambas partes serán escuchadas dentro del proceso de diálogo.

Los manifestantes también cuestionan las condiciones de infraestructura y mantenimiento de la Escuela Alex Edgardo Alaniz Lagos.

Los manifestantes también cuestionan las condiciones de infraestructura y mantenimiento de la Escuela Alex Edgardo Alaniz Lagos.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

Las autoridades educativas no han confirmado las acusaciones formuladas por los manifestantes y deberán determinar, mediante las instancias correspondientes, si existen responsabilidades administrativas o irregularidades en el manejo de los recursos denunciados.

Mientras se esperaba la intervención de representantes de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, los padres y docentes mantenían la protesta y reiteraban su exigencia de una investigación.

Maradiaga afirmó que continuarán con sus reclamos hasta obtener respuestas sobre las denuncias y los informes que, según los manifestantes, están pendientes de presentar.

Hasta el cierre de esta nota no se había alcanzado un acuerdo definitivo entre las partes.

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Redacción web
Laura Amaya

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