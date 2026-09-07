Vandalizan patrulla policial en Opatoro, La Paz

Opatoro, La Paz. Una patrulla de la Policía Nacional fue vandalizada en el municipio de Opatoro, departamento de La Paz, luego de que desconocidos rayaran por completo el vehículo policial.

El hecho ha generado reacciones debido a que la unidad es utilizada para labores de seguridad y atención de emergencias en la zona.

La patrulla presentó varios rayones en su carrocería, en un acto que ha sido señalado como una muestra de irrespeto hacia los bienes destinados al servicio de la población.

Entre los mensaje dejados al vehículo figuran "El Patrón, put., Chino 777", y otros rayones con pintura.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre quiénes habrían realizado los daños ni sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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Las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones correspondientes quiénes fueron los responsables del acto de vandalismo y establecer las acciones que correspondan.