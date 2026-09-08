Guatemala ha recibido a más de 2,800 mexicanos deportados por EE. UU. en lo que va de 2026

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Guatemala ha recibido en lo que va de año a 2.848 mexicanos deportados desde Estados Unidos, incluidos 72 este martes, quienes son trasladados directamente a su país de origen para garantizar su tránsito inmediato.

Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), del total de mexicanos recibidos en la capital centroamericana, 2.622 son hombres y 226 mujeres. En agosto se registró la cifra mensual más alta, con 848 atenciones.

La llegada de los ciudadanos mexicanos a Guatemala forma parte de un protocolo regional de vuelos que trasladan a deportados desde Estados Unidos, quienes de inmediato son enviados a su país de origen.