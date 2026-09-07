Alumnos de último año de más de 50 colegios desfilarán en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Este martes 8 de septiembre, se realizará en la capital industrial el desfile de la alfabetización para las personas en rezago escolar en el país.

El evento se realizará en el marco del 205 aniversario de Independencia y comenzará a las 7:00 am en el Parque Central. El recorrido culminará en la Plaza Las Banderas, a lo largo de la primera calle.

En este desfile participarán los alumnos de último año de los centros educativos, como parte del inicio del Trabajo Educativo Social.

También participarán los alumnos de los institutos del Sistema de Educación Media a Distancia (ISEMED) y de programas alternativos como Educatodos, dirigidos a jóvenes y adultos, explicó la directora municipal de Educación, Suyapa Coto Enamorado.

Cada instituto llevará su banda y cuadros alegóricos. “No habrá actos protocolarios al final, únicamente se colocará la ofrenda ante la estatua de Francisco Morazán y se finalizará la participación”, dijo Coto.

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Según la programación, el orden del desfile será el siguiente: escolta de banderas, banda marcial, autoridades municipales y el Comité Cívico, representantes de la Secretaría de Educación, banda de guerra del Instituto José Trinidad Reyes y los centros educativos por orden de llegada.

El jefe de la Policía Municipal, Pedro Martínez, explicó que la Policía Municipal está lista, al igual que la Policía Nacional, para brindar seguridad antes, durante y después del desfile.

Los colegios se irán formando en la tercera avenida, por lo que se pide a los sampedranos apoyar a los estudiantes, pero evite circular en automóvil por el centro durante la mañana.

Martínez explicó que, según la información, son más de 50 centros educativos los que desfilarán y que serán por orden de llegada. Además, se irán cerrando las calles y avenidas aledañas a la primera calle para que no se interrumpa el desfile y pueda realizarse con tranquilidad.

Los jóvenes de los institutos que participarán llevan varias semanas preparándose para demostrar el amor patrio con civismo, respeto, educación y unidad.