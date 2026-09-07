Mente Sana prepara a docentes para reconocer señales de alerta

San Pedro Sula, Honduras. Con nuevas herramientas para reconocer señales de alerta y comprender mejor algunas de las situaciones que enfrentan sus estudiantes, cerca de 100 docentes de cuatro centros educativos culminaron con éxito la jornada de capacitación del proyecto Mente Sana de Diario LA PRENSA. Ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), adicción a pantallas y redes sociales fueron los temas impartidos por los profesionales del Colegio de Psicólogos de Honduras capítulo Cortés, quienes con dinámicas y ejercicios prácticos incentivaron la participación de los educadores en cada charla. La jornada, desarrollada en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), también dejó espacio para las risas y el movimiento, pues los docentes realizaron ejercicios de respiración y atención plena, compartieron experiencias e intercambiaron inquietudes con los especialistas, en una mañana que varios describieron como provechosa y fuera de la rutina.

“Ha sido un momento de aprendizaje significativo, entonces nos sentimos muy felices. Estamos ya preparados para avanzar con la siguiente fase del proyecto”, expresó Esmeralda Figueroa, directora del centro de educación básica Dionisio de Herrera. Figueroa destacó que la capacitación les permitió ampliar sus conocimientos sobre situaciones que muchas veces enfrentan en los salones de clase sin tener claro cómo abordarlas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esa búsqueda de respuestas estuvo presente desde la primera capacitación, cuando Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de UTH, comenzó hablando de ansiedad a partir de experiencias cotidianas y llevó a los maestros a identificar cómo esta puede manifestarse tanto en los adultos como en niños y adolescentes.

Para explicarlo, recurrió a situaciones como la de un alumno que estudió para un examen, pero al momento de responder se quedó en blanco, o la tendencia a anticipar una y otra vez escenarios que todavía no han ocurrido, ejemplos que abrieron la conversación sobre la diferencia entre ansiedad y estrés, así como las respuestas que ambos pueden generar en el cuerpo.

Más adelante, el abordaje de la depresión, a cargo de la psicóloga Claudia Avilés, permitió a los docentes mirar más allá de la tristeza, y conocer que en niños y adolescentes también puede manifestarse mediante irritabilidad, aislamiento, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, dificultades de concentración y otros cambios de conducta visibles en la escuela. Uno de los mensajes que atravesó la jornada fue, precisamente, la importancia de observar esos cambios y saber cuándo es necesario recurrir a un psicólogo. “No todo es rebeldía, la depresión puede manifestarse de diferentes formas en los estudiantes, por eso es importante que sepamos reconocer las señales y cuando brindarles apoyo”, dijo.

Con el TDAH, la conversación se trasladó aún más a las aulas, ya que la psicóloga Isabel Vásquez abordó comportamientos que con frecuencia pueden confundirse con indisciplina, desobediencia o falta de interés y mostró algunas estrategias que pueden facilitar el acompañamiento de estos alumnos. Entre ellas se planteó utilizar instrucciones cortas y claras, reducir distractores, apoyarse en recursos visuales, ayudarles a organizar mejor el tiempo y canalizar su necesidad de movimiento mediante pequeñas actividades, además de evitar exponerlos o etiquetarlos frente a sus compañeros, debido al efecto que esas prácticas pueden tener en su autoestima.

Antes de entrar de lleno al tema, los maestros también participaron en ejercicios de conciencia corporal y atención plena, una dinámica que les permitió experimentar herramientas que pueden utilizarse en determinados momentos con los estudiantes y que, según explicó Vásquez, requieren apenas unos minutos y pueden practicarse de manera progresiva. La jornada cerró con la adicción a pantallas y redes sociales, tema impartido por Rafael Mejía Perdomo, presidente de Copsih Cortés, y que rápidamente provocó comentarios entre los participantes debido a la presencia que los dispositivos tecnológicos han adquirido tanto en la escuela como en los hogares. Durante el intercambio, algunos docentes recordaron cómo el uso de teléfonos, computadoras e internet se intensificó durante la pandemia y, posteriormente, continuó formando parte de las dinámicas educativas. Mejía explicó cómo determinadas conductas asociadas al uso de la tecnología pueden llegar a convertirse en adicciones.

Más allá de conocer los distintos trastornos y sus manifestaciones, Mejía señaló que la finalidad de capacitar a los docentes es fortalecerlos como “agentes de ayuda” y factores de protección, tomando en cuenta que pasan buena parte del día con los estudiantes y muchas veces pueden ser de los primeros en advertir un cambio importante en su comportamiento. “La intención no es convertirlos en terapeutas”, enfatizó el experto, sino brindarles conocimientos que les permitan estar atentos, ofrecer un primer acompañamiento y, cuando sea necesario, orientarlos a las instancias correspondientes. Al finalizar la jornada, Merlíng Paredes, director del centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga, compartió que ese conocimiento adquirido les permitirá regresar a sus centros con una mirada más clara sobre situaciones que ya encuentran entre sus alumnos, particularmente relacionadas con ansiedad, estrés y TDAH.

“Hoy los educadores y los administrativos vamos con una visión clara a los centros educativos de lo que es este proyecto de Mente Sana”, manifestó Paredes, quien calificó la jornada como de mucho provecho. Una valoración similar hizo Carolina Costa, subdirectora de Programas y Proyectos de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, para quien los contenidos abordados responden a situaciones que forman parte de la dinámica cotidiana de las escuelas. “Ha sido una experiencia muy provechosa, sobre todo por la temática, porque son temas muy necesarios que conozcamos como docentes”, expresó.