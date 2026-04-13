Autorizan una tarifa temporal al transporte interurbano y suburbano, pero no detallan el porcentaje

Tegucigalpa

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHHT) anunció la aplicación de una tarifa temporal en el transporte público a nivel nacional, como medida para mitigar el impacto del incremento en los precios de los combustibles.

La decisión fue adoptada tras diversas mesas de diálogo con representantes del sector interurbano y suburbano, según informó la institución en un comunicado oficial.

De acuerdo con el IHHT, el ajuste tiene carácter provisional y será revisado periódicamente en función del comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos, con el objetivo de mantener el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la protección de los usuarios.

Asimismo, el IHTT advirtió que la Inspectoría General supervisará el cumplimiento de la nueva tarifa y sancionará a quienes cobren más de lo autorizado; no obstante, en el comunicado de la institución no se detalla el monto del aumento. Dicho documento fue publicado el 10 de abril, fecha en la que entró en vigencia.