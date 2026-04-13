  1. Inicio
  2. · Honduras

Autorizan una tarifa temporal al transporte interurbano y suburbano, pero no detallan el porcentaje

Ante el alza en los precios de los combustibles, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHHT) aprobó la aplicación de una tarifa temporal en el transporte público

Autorizan una tarifa temporal al transporte interurbano y suburbano, pero no detallan el porcentaje

El IHTT advirtió que la Inspectoría General supervisará el cumplimiento de la nueva tarifa y sancionará a quienes cobren más de lo autorizado.
Tegucigalpa

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHHT) anunció la aplicación de una tarifa temporal en el transporte público a nivel nacional, como medida para mitigar el impacto del incremento en los precios de los combustibles.

La decisión fue adoptada tras diversas mesas de diálogo con representantes del sector interurbano y suburbano, según informó la institución en un comunicado oficial.

De acuerdo con el IHHT, el ajuste tiene carácter provisional y será revisado periódicamente en función del comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos, con el objetivo de mantener el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la protección de los usuarios.

Asimismo, el IHTT advirtió que la Inspectoría General supervisará el cumplimiento de la nueva tarifa y sancionará a quienes cobren más de lo autorizado; no obstante, en el comunicado de la institución no se detalla el monto del aumento. Dicho documento fue publicado el 10 de abril, fecha en la que entró en vigencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias