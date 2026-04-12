Sheray Borden promete impulsar el turismo tras declarase ganadora en Guanaja

“La voluntad del pueblo ha sido expresada en las urnas. Ahora toca esperar la declaratoria oficial, pero los datos preliminares nos dan la victoria”, expresó Sheray Borden tras declararse ganadora de la alcaldía, destacando la participación ciudadana durante la jornada electoral.
La virtual edil electa aseguró que su administración estará enfocada en impulsar el desarrollo del municipio. “Vamos a trabajar para sacar adelante la isla y fortalecer el turismo”, afirmó, al tiempo que reiteró su compromiso de trabajar en beneficio de toda la población.
Aunque los resultados preliminares le favorecen, la población permanece a la espera de la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirmará las cifras en las próximas horas.
A diferencia del ambiente de incertidumbre que antecedió el proceso, la jornada electoral se desarrolló en calma y sin incidentes mayores. La presencia de más de 300 elementos de las Fuerzas Armadas fue determinante para garantizar la seguridad de los votantes que acudieron a ejercer el sufragio.
Juntas Receptoras de Votos
Los centros de votación habilitados incluyeron las escuelas Cristóbal Colón, José Trinidad Cabañas, José Cecilio del Valle y Modesto Rodas Alvarado. En este último caso, el recinto se mantuvo tomado, por lo que las urnas fueron trasladadas a un área verde para asegurar la continuidad del proceso electoral.
La repetición de los comicios se originó tras el empate de 1,044 votos entre Sheray Borden y Kelly en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, un hecho inédito que obligó a las autoridades a convocar nuevamente a las urnas.
Pese a la movilización de simpatizantes liberales, la jornada estuvo marcada por un notable abstencionismo del Partido Nacional, cuya dirigencia rechazó la repetición al considerar que su candidato ya había ganado en el proceso anterior.
En Guanaja, el censo electoral asciende a 4,211 ciudadanos distribuidos en 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV).