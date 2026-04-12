Sheray Borden promete impulsar el turismo tras declarase ganadora en Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía

“La voluntad del pueblo ha sido expresada en las urnas. Ahora toca esperar la declaratoria oficial, pero los datos preliminares nos dan la victoria”, expresó Sheray Borden tras declararse ganadora de la alcaldía, destacando la participación ciudadana durante la jornada electoral.

La virtual edil electa aseguró que su administración estará enfocada en impulsar el desarrollo del municipio. “Vamos a trabajar para sacar adelante la isla y fortalecer el turismo”, afirmó, al tiempo que reiteró su compromiso de trabajar en beneficio de toda la población.

Aunque los resultados preliminares le favorecen, la población permanece a la espera de la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirmará las cifras en las próximas horas.

A diferencia del ambiente de incertidumbre que antecedió el proceso, la jornada electoral se desarrolló en calma y sin incidentes mayores. La presencia de más de 300 elementos de las Fuerzas Armadas fue determinante para garantizar la seguridad de los votantes que acudieron a ejercer el sufragio.