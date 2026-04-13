Así estará el clima este lunes 13 de abril en Honduras

Las condiciones secas continuarán dominando en la mayor parte del territorio hondureño este lunes 13 de abril de 2026, de acuerdo con el pronóstico del tiempo de la <b>Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras</b> (<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://copeco.gob.hn/" target="_blank">Copeco</a>).Sin embargo, el ingreso de humedad desde el <b>mar Caribe</b>, impulsado por vientos del este y noreste, provocará<b> lluvias y chubascos débiles</b> y dispersos en las regiones nororiental y oriental del país.Asimismo, se esperan precipitaciones aisladas en sectores del norte y centro, mientras que en el resto del territorio prevalecerá el ambiente seco.Las autoridades también informaron que se registrarán <b>temperaturas cálidas</b> durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.En cuanto al oleaje, se reportan alturas de entre 1 y 3 pies tanto en el <b>litoral Caribe</b> como en el<b> golfo de Fonseca</b>. La fase lunar se encuentra en cuarto menguante.El sol salió a las 5:42 de la mañana y se prevé que se oculte a las 6:01 de la tarde.Las autoridades estatales recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante posibles <b>lluvias</b>, especialmente en zonas vulnerables.