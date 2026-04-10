Seis de cada diez productos de la canasta básica suben de precio en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El costo de la canasta básica en el país continúa en ascenso, reflejando una presión cada vez mayor sobre el bolsillo de los consumidores, especialmente en ciudades como San Pedro Sula, donde recientes monitoreos evidencian incrementos significativos en productos esenciales. De acuerdo con el más reciente boletín económico de la Secretaría de Desarrollo Económico, casi seis de cada diez productos registraron aumentos de precio, una tendencia que confirma que, aunque la inflación general muestra leves reducciones, el costo real de vida sigue en aumento.

Entre el 13 y el 20 de marzo, según el informe, varios alimentos básicos experimentaron alzas importantes, destacando el repollo, que pasó de 9 a casi 13 lempiras por libra, representando uno de los mayores incrementos porcentuales en el período. Asimismo, el tajo de res reportó el mayor incremento en valor absoluto, subiendo cinco lempiras por libra, lo que impacta directamente en el gasto de proteínas de las familias hondureñas. Otros productos como la costilla de cerdo, el plátano maduro, la yuca y el tomate también registraron aumentos de hasta cinco lempiras, consolidando una tendencia generalizada de encarecimiento en alimentos de consumo diario. Aunque algunos productos presentaron leves reducciones, como el huevo, los frijoles y la cebolla, estos descensos no compensan el alza general en la mayoría de los artículos. En mercados locales como el Dandy, los comerciantes reportan esta semana precios elevados en vegetales, carnes y lácteos, reflejando la realidad diaria que enfrentan los consumidores. Por ejemplo, la libra de carne de res alcanza hasta los 95 lempiras, mientras que el pollo se cotiza en alrededor de 34 lempiras por libra, cifras que limitan el acceso a estos alimentos. Los productos agrícolas tampoco escapan a esta tendencia, con el repollo, la papa y la cebolla mostrando incrementos que afectan directamente la dieta básica.

Sampedranos afectados

Consumidores consultados manifiestan su preocupación ante el constante aumento de precios. “Cada semana venimos al mercado y todo está más caro, ya no ajusta el dinero ni para los alimentos básicos”, expresó Johana Matute, ama de casa. Olvin Toledo señaló que ha tenido que reducir la cantidad de productos que adquiere para su hogar, “antes compraba para toda la semana, ahora solo para dos o tres días porque no alcanza el dinero y no vemos mejoras con este nuevo gobierno, todos los políticos son lo mismo”. La percepción general de los sampedranos es que el salario ya no cubre las necesidades básicas, obligando a las familias a priorizar gastos y eliminar algunos alimentos de su dieta. “Uno se ve obligado a dejar de comprar carne o leche para poder llevar lo esencial”, comentó otro consumidor afectado por la escalada de precios. El informe también destaca que la inflación en alimentos alcanzó un 4.20%, superando registros del año anterior y evidenciando que el problema persiste en los productos más necesarios.

A pesar de que la inflación general se ubicó en 3.46% en febrero, los datos muestran que esta reducción no se traduce en alivio para los hogares. Expertos señalan que el alza en los combustibles es uno de los principales factores que inciden en el incremento de precios, debido al impacto en transporte y logística. Adalid Irías, defensor de los derechos de los consumidores, ​​advirtió que esta situación es alarmante, ya que los costos se trasladan directamente al consumidor final. Irías también indicó que el precio de la canasta básica ronda los 16,000 lempiras, una cifra difícil de cubrir para la mayoría de los hogares. Además, subrayó que el incremento constante en los carburantes está generando un efecto en cadena en toda la economía. Por su parte, el sector empresarial reconoce que los costos de producción han aumentado entre un 8% y 10%, lo que eventualmente se refleja en los precios al consumidor. El empresario René Bendaña explicó que factores internacionales, como conflictos y el encarecimiento de materias primas, influyen directamente en el mercado local. También señaló que Honduras, al ser un país importador, enfrenta mayores costos en insumos, lo que incrementa el precio final de los productos. Ante este panorama, diversos sectores coinciden en la necesidad de implementar medidas que mitiguen el impacto en la población.