¿Lloverá o hará calor? Pronóstico del tiempo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Alberto López, pronosticador de Copeco en la zona norte, informó que este día Honduras experimentará condiciones climáticas mayormente estables en casi todo el territorio nacional, con predominio de temperaturas cálidas y cielos poco nublados.

San Pedro Sula vivirá este jueves una jornada marcada por el calor y la alta radiación solar, con temperaturas que alcanzarán los 33 grados centígrados . Aunque el clima será mayormente estable y seco durante el día, no se descartan leves lluvias nocturnas en algunas regiones del país.

De acuerdo con el especialista, no se registran fenómenos meteorológicos relevantes afectando al país ni a la región centroamericana, lo que favorece un patrón de tiempo seco durante el día en la mayor parte del territorio.

En la Capital Industrial, se espera una jornada calurosa con temperaturas máximas que alcanzarán los 33 grados centígrados. La ciudad tendrá cielos parcialmente despejados, abundante radiación solar y un ambiente seco durante gran parte del día.

Estas condiciones en San Pedro Sula estarán acompañadas de una sensación térmica elevada, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad.

Para la zona sur del país, los termómetros podrían alcanzar hasta los 37 grados centígrados, posicionándose como una de las regiones más calurosas durante la jornada.

En el occidente, las temperaturas máximas rondarán los 32 grados centígrados, mientras que en la región oriental se esperan valores cercanos a los 33 grados.

En Tegucigalpa, capital de la República, se prevén temperaturas máximas de hasta 32 grados centígrados, con cielos poco nublados y alta radiación solar, manteniéndose también un ambiente estable durante el día.

No obstante, López indicó que existe una leve probabilidad de lluvias y chubascos durante horas de la noche, principalmente en la región occidental del país.

Estas precipitaciones serían de carácter débil, con acumulados estimados entre 5 y 10 milímetros, sin representar mayores riesgos o impactos significativos para la población.