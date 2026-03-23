Supervisan ventas de pescado seco en mercados sampedranos

San Pedro Sula, Honduras

Empleados de varias dependencias de la Municipalidad de San Pedro Sula realizan operativos en mercados de la ciudad para prevenir la venta de pescado, mariscos y otros productos en mal estado que puedan afectar la salud de la población.

Las inspecciones se desarrollaron este lunes en los mercados El Dandy y El Rápido, y continuarán el martes en otros establecimientos incluyendo la central de abastos del municipio.

Rafael Rodríguez, coordinador de Normalización y Vigilancia Epidemiológica de la Gerencia Municipal de Salud, explicó que las acciones buscan proteger a los consumidores y garantizar condiciones adecuadas de higiene, especialmente en productos pesqueros, cuyo consumo aumenta en esta temporada.

"Junto al personal del Juzgado de Policía Municipal estamos realizando operativos para verificar y ejecutar acciones punitivas en beneficio de la población, como la identificación de pescado, mariscos y otros productos en mal estado”, indicó Rodríguez.

El funcionario explicó que el objetivo principal es prevenir enfermedades asociadas al consumo de alimentos en mal estado.

Añadió que las inspecciones incluyen revisiones minuciosas de los puestos de venta y recomendaciones directas a los comerciantes sobre el manejo adecuado de los productos.

Rodríguez también recomendó a la población comprar en establecimientos confiables y verificar las condiciones de los alimentos antes de adquirirlos.

En el caso del pescado seco, sugirió revisar que no tenga un olor fuerte, que la carne no se deshaga y que mantenga un color claro. La presencia de tonalidades rojizas o rosadas en las ranuras puede indicar hongos o ácaros.