Combustibles suben hasta L12.91 en SPS; Gobierno de Honduras absorberá 50% del alza

Tegucigalpa, Honduras

Los precios de los combustibles continúan al alza esta semana, con incrementos que alcanzan hasta L12.91 por galón en San Pedro Sula, en los derivados del petróleo, lo que refleja una presión sostenida sobre el bolsillo de los hondureños. En la capital industrial, la gasolina súper sube L6.20 y se cotiza en L129.63, mientras que la regular aumenta L5.61 para ubicarse en L114.08. El diésel registra un alza de L9.90, llegando a L124.35, y el queroseno sube L12.91 hasta L134.48, consolidándose como uno de los combustibles más afectados. El GLP vehicular también reporta un incremento de L0.94, alcanzando L46.09, mientras que el GLP doméstico se mantiene en L216.99 gracias al subsidio vigente aplicado por el Gobierno.

En Tegucigalpa, el comportamiento es similar, con aumentos de L6.59 en la gasolina súper (L134.07) y L6.02 en la regular (L118.09). El diésel sube L10.33 hasta L128.42, mientras que el queroseno registra el mayor incremento con L13.31, alcanzando los L138.98 por galón. El GLP vehicular en la capital también aumenta L0.94, situándose en L49.62, mientras que el GLP doméstico continúa subsidiado, sin variación en su precio. Este nuevo ajuste marca la duodécima alza consecutiva en los carburantes, impulsada por factores internacionales como el comportamiento del petróleo, los costos de importación y la volatilidad de los mercados globales, según explicó María Antonieta Mejía, designada presidencial. La funcionaria reconoció que el incremento está afectando la economía familiar, pero aseguró que el Gobierno está absorbiendo el 50 % del impacto para mitigar el golpe directo al consumidor. Como parte de las medidas, se anunció una mayor vigilancia en la cadena de comercialización para evitar abusos, así como acciones orientadas a reducir el consumo, incluyendo el impulso del teletrabajo en dependencias estatales y la promoción de modalidades virtuales en el sistema educativo. Pese a estos esfuerzos, los combustibles de mayor demanda siguen alcanzando niveles históricos, con incrementos acumulados que superan los L60 por galón en algunos casos, lo que profundiza el impacto en sectores como transporte, construcción y consumo básico en el país.

Doce semanas de alzas

Los combustibles de mayor demanda en el país han venido alcanzando precios históricos y por primera vez el queroseno se convirtió en el refinado del petróleo más caro. Por 12 semanas, tres de los carburantes mantienen una tendencia alcista, alcanzando acumulados que ascienden los 60 lempiras por galón, de acuerdo a los reportes de las estructuras de precios publicados por la Secretaría de Energía (Sen) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB). El queroseno que tenía un costo de 72.57 lempiras es el carburante más afectado al sumar un encarecimiento de L66.41, por lo que a partir de hoy se cotiza a 138.98 lempiras por galón en el Distrito Central.