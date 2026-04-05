Irán advierte a Trump de que arrastra a USA a un “infierno viviente” con su imprudencia

Teherán, Irán

Irán advirtió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que con sus movimientos “imprudentes” está arrastrando a Estados Unidos a un “infierno viviente”, en alusión a la amenaza del republicano de atacar plantas eléctricas y puentes en el país a partir del martes si no se abre el estrecho de Ormuz.

“Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insistes en seguir las órdenes de (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu”, afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

Qalibaf fue tajante al señalar a Trump que no obtendrá nada "mediante crímenes de guerra” y subrayó que “la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.