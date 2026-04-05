Trump lanza dura advertencia contra Irán por el estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Ormuz, e instó a la república islámica a reabrir "el puto estrecho". "El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió Trump en un su red social, Truth Social. "Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", añadió el republicano.

El mandatario extendió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril) el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz. El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán.