Cardenal Rodríguez: “La resurrección nos compromete a defender la vida en un mundo violento”

Tegucigalpa, Honduras.

El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez afirmó este domingo que la resurrección de Cristo compromete a los fieles a "defender la vida" en un mundo marcado por la violencia, la guerra y los feminicidios. "La resurrección de Cristo nos compromete a defender la vida en un mundo que está matando cada día, con guerra, con violencia", subrayó el cardenal durante la homilía del Domingo de Resurrección, que marca el final de la Semana Santa y que celebró en la Basílica Menor de Suyapa ante decenas de católicos. Rodríguez lamentó que en Honduras persistan flagelos como los asesinatos de mujeres y otros crímenes, por lo que llamó a la sociedad a "pasar de la muerte a la vida" mediante acciones concretas en favor del respeto a la vida y la naturaleza.

Compromiso social y ecológico

En su mensaje, el cardenal señaló que quien participa de la Pascua está llamado a ser "el mejor ecologista", a "combatir las causas de la pobreza", a enfrentar las "estructuras opresoras e insolidarias" y el "egoísmo que anida en los corazones". Enfatizó que la ciudadanía también debe defender la "libertad verdadera" frente a cualquier "situación esclavizante", y recordó que la Pascua es, ante todo, "una fiesta de liberación". Rodríguez indicó que, ante la crisis política y social que atraviesa el país centroamericano, el mensaje pascual invita a "dar pasos hacia adelante" y propiciar cambios profundos. "Pareciera que no entendemos que se debe cambiar. No es posible que podamos construir una Honduras mejor con todo el vicio del pasado, necesitamos trabajar por la paz, que es también un regalo de la Pascua", recalcó. El religioso exhortó a trabajar por la paz, a la que definió como un regalo de la Pascua, e instó a la población a irradiarla y construirla en los espacios "donde está amenazada". Aseguró que los ciudadanos tienen derecho a "esperar un mundo de amor y de paz, un mundo donde brille la justicia".

Tradicional carrera de los discípulos