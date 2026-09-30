Pastor es declarado culpable por muerte de su esposa; su amante lo reveló todo en el juicio

Ohio, Estados Unidos. Caleb Flynn, exconcursante del programa American Idol y ministro de música de 40 años, fue declarado culpable de homicidio agravado, homicidio, agresión grave y manipulación de evidencia por la muerte de su esposa, Ashley Flynn. El caso ocurrió el 16 de febrero de 2026 en la vivienda de la pareja en Tipp City, Ohio, en el condado de Miami, según Court TV.

Ese día, Caleb Flynn llamó al 911 y afirmó que un intruso había ingresado a su casa y disparado en la cabeza a su esposa mientras dormía. Sin embargo, la investigación no encontró señales de entrada forzada ni evidencias de que una tercera persona hubiera ingresado a la vivienda.

Las autoridades también detectaron que había desaparecido un arma de fuego calibre 9 milímetros que pertenecía a Flynn. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que la escena no era compatible con la versión de un intruso y que las evidencias apuntaban hacia el acusado.

El fiscal Paul Watkins señaló en su declaración inicial que Ashley fue atacada mientras estaba acostada en la cama, en posición de dormir. Según Watkins, recibió dos disparos en la parte posterior de la cabeza durante la madrugada.

Uno de los principales elementos presentados por la Fiscalía fueron los mensajes intercambiados entre Flynn y una mujer con quien mantenía una relación extramatrimonial. Los detectives encontraron más de 100,000 mensajes enviados durante el año anterior a la muerte de Ashley.

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En esas conversaciones, según la Fiscalía, Flynn expresaba su deseo de separarse de su esposa y había manifestado anteriormente pensamientos sobre matarla. En uno de los mensajes dijo que había pasado hasta las 4:00 de la mañana tratando de pensar en formas de matarla sin ir a prisión.